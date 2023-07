Der Altsaxofonist Ernst-Ludwig "Luten" Petrowsky besaß hintersinnigen Witz - und ein ausgesprochen offenes Ohr für folkloristische Weisen. imago stock&people

Berlin – Er stammte aus Mecklenburg-Vorpommern, die Liebe zum Jazz wurde ihm durch die Begegnung mit dem polnischen Pianisten Krzysztof Komeda eingehaucht: Altsaxofonist Ernst-Ludwig Petrowsky fand in der Formation Zentralquartett – gemeinsam u. a. mit dem Drummer Günter "Baby" Sommer und dem Pianisten Ulrich Gumpert – zu einem frei swingenden, "freiheitlich" musizierenden Ausdrucksideal.

Ab den 1980er-Jahren musizierte er auch an der Seite seiner Frau, des DDR-Schlagerstars Uschi Brüning, ihrerseits eine Jazzvokalistin von Rang. Im preisgekrönten Stasi-Film Das Leben der Anderen untermalen Stücke Petrowskys den Alltag der Protagonisten. Jetzt ist Ernst-Ludwig "Luten" Petrowsky am 10. Juli 89-jährig in Berlin gestorben. (poh)