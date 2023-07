Ja

Das Arnautovic-Goal hätte gezählt!

Wir wollen das! Denn, sind wir uns doch ehrlich: Fußball ist eigentlich ziemlich langweilig. Handball, Basketball, Volleyball oder auch Eishockey, um bei den Teamsportarten zu bleiben, waren immer schon vorzuziehen. Weil ständig etwas passiert. Der Fußball lebt vom Konjunktiv. Es könnte ständig etwas passieren. Mir ist das zu wenig. Und ich will nicht wissen, wie viele Matches ich gesehen habe, die gar nichts konnten und genau so endeten, wie sie zwei Stunden zuvor begonnen hatten. Torlos. Null zu null, Doppelnull. Zwei Stunden verlorene Lebenszeit. Das gibt es in keiner anderen Ballsportart und auch im Eishockey nur alle heiligen Zeiten einmal.

Höchste Zeit, dass sich der Fußball eine Scheibe abschneidet. Beschlossen ist die Einführung der neuen Abseitsregel ja noch nicht, ein wenig Geduld wird uns noch abverlangt. Aber immerhin laufen die Tests in italienischen Nachwuchsligen seit mehr als einem Jahr. Natürlich werden mehr Tore fallen, das ist sonnenklar, und es sollen ja auch mehr Tore fallen. Überlegen Sie mal, wie viele wunderbare Goals uns genommen wurden, weil irgendein Video-Referee in irgendeiner Einstellung irgendein Zehenspitzerl irgendeinen Zentimeter rauslugen sah.

Und denken Sie zurück ans Achtelfinale der EM 2021! Wembley-Stadion, Österreich gegen Italien, es steht 0:0, wir schreiben die 65. Minute: Arnautovic trifft per Kopf! Doch dieser Kopf war leider im Abseits, das Tor zählt nicht, Italien gewinnt nach Verlängerung 2:1, wird Europameister. Der linke Arnautovic-Fuß war übrigens zumindest "gleiche Höhe", in heute absehbarer Zukunft würde das Tor gelten oder auch gegolten haben, wahrscheinlich hätte Österreich den EM-Titel geholt und Franco Foda ein Denkmal errichtet. Doch leider hat Arsene Wenger, der legendäre französische Trainer, nach 22 Arsenal-Jahren zu spät begonnen, bei der Fifa neue Regeln zu entwickeln. Oder, anders gesagt: Österreich war seiner Zeit voraus.

Ich bin, das kommt noch dazu, ein Happel-Stadion-gebranntes Kind. In der Pause eines Länderspiels pflege ich mich bei einem der gefühlt drei Buffets im Stadion um Getränke anzustellen. Da steh ich und steh ich bis weit in die zweite Spielhälfte hinein – und laufe stets Gefahr, das eine entscheidende Tor zu verpassen. Bei einem Spiel, in dem vier bis zehn Tore fallen, wäre die Anstellerei weit nicht so tragisch. Also her mit der neuen Abseitsregel! (Fritz Neumann, 13.7.2023)