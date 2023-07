Ein Konzept für Verbesserungen in den Vororten wurde verworfen, soziale Durchmischung gibt es nicht: In Frankreich fühlen sich viel zu viele im Stich gelassen

Im Gastkommentar analysiert die frühere Wien-Korrespondentin Joëlle Stolz die Situation in Frankreich nach den schweren Ausschreitungen im Land.

Angesichts der Unruhen, die gerade die französischen Vororte heimgesucht haben, dürften viele Österreicherinnen und Österreicher ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt haben: Sie erinnerten stark an den Beginn von "Athena", die von Netflix ausgestrahlte Fiktion von Romain Gavras, die Ende Oktober 2022 die Unruhen in Linz inspiriert hatten. Der gleiche Einsatz von Feuerwerksgeschoßen, die die Nacht erhellen, die gleiche Gewalt nach dem Tod eines der Ihren durch Polizeigewalt, die gleichen Zusammenstöße von entfesselten Jugendlichen mit den Einsatzkräften.

Bei den Ausschreitungen im Großraum Paris und weiteren Städten wurden auch Autos in Brand gesteckt – Bild eines ausgebrannten Wracks in einem Vorort von Metz. REUTERS/HORACI GARCIA

In den betroffenen Vierteln in Frankreich herrscht Bestürzung: "Wir sind diejenigen, die dafür zahlen", resümierte eine Anwohnerin in einem Mediapart-Bericht vor dem geschwärzten Skelett ihres Autos, das sie für die Fahrt zur Arbeit braucht. Aber auch die Empörung darüber, als nachlässige Eltern abgestempelt zu werden, die ihre Kinder nicht kontrollieren können. Lachgas (Azotprotoxyd), das einen "Rausch" auslöst und seit 2019 von immer mehr Jugendlichen als legale Droge verwendet wird, hat dabei eine Rolle gespielt. Wie die Misere der Kinderpsychiatrie, besonders nach den Covid-Wellen, infolge derer viele jeglichen Kontakt mit einer schulischen Normalität für immer verloren haben.

Problematischer Rand

Präsident Emmanuel Macron forderte umgehend die "Verantwortung der Eltern". Das Gleiche gilt für Justizminister Éric Dupont-Moretti: "Haltet eure Kinder zurück." Ganz zu schweigen vom Präfektendes Départements Hérault, der im Radio empfahl: "Zwei Ohrfeigen und ins Bett!", ganz im Widerspruch zueinem Gesetz aus dem Jahr 2019, das jede körperliche Züchtigung verbietet. So zerstörerisch diese Unruhen auch waren, muss man die Kirche im Dorf lassen: Nach Angaben des Innenministeriums waren es 8000 bis 12.000 Jugendliche. Das sind etwa 0,5 Prozent der zwei Millionen unter 24-Jährigen, die in den französischen Vororten leben. Es handelt sich um den kleinen, aber sehr problematischen Rand derjenigen, die zum Scheitern verurteilt sind: Versagen in der Schule und folglich auch im Beruf. Es sind die Jungen, die auf der Straße herumlungern. Ihren Schwestern, die nach der Schule nach Hause gehen müssen, geht es im Allgemeinen besser.

Denn für viele funktioniert das "republikanische Versprechen" (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) gar nicht so schlecht. Zeit ist, wie der Migrationsexperte François Héran, Professor am Collège de France, betont, ein echter Integrationsfaktor: Wer erinnert sich noch daran, dass vor einem Jahrhundert die Italiener oder die Polen, damals Neuankömmlinge, aufgrund ihrer Sitten und Religiosität als "unintegrierbar" galten? Frankreich weist eine der höchsten Sozialtransferraten zur Beseitigung von Ungleichheiten in Europa auf (etwa 30 Prozent), und es ist nicht richtig, dass die Regierungen vierzig Jahre lang nichts unternommen haben.

Wahr ist aber auch, dass die Wohnsiedlungen, die zu Beginn der 1960er-Jahre gebaut wurden, um die nach der Dekolonisierung aus Nordafrika vertriebenen Massen von Franzosen unterzubringen und die Landflucht aufzufangen, ein Ort der Stigmatisierung geblieben sind. Familien aus dem ehemaligen Kolonialreich, die zunächst in Slums untergebracht waren, empfanden noch den Zugang zu diesen Siedlungen als Fortschritt. Für ihre Enkelkinder (90 Prozent der Randalierer wurden in Frankreich geboren) ist es eine Sackgasse.

Keine Durchmischung

Es gibt keine soziale Durchmischung. Der Bildungsminister Pap Ndiaye, dessen Projekt für mehr soziale Vielfalt in der Schule gerade schubladisiert worden ist, wird nicht das Gegenteil sagen. Auch nicht der ehemalige Minister Jean-Louis Borloo, den Macron zunächst um einen Plan zur Verbesserung der Vororte gebeten hatte, bevor er 2019 vom Präsidenten öffentlich gedemütigt wurde. Sein Plan, an dem mehr als 200 Bürgermeister gearbeitet hatten, landete im Papierkorb.

Der Staat trägt daher einen Teil der Verantwortung. Dies ist bereits die dritte hausgemachte Krise, mit der sich Macron auseinandersetzen muss: Zuerst gab es Ende 2018 die Proteste der Gelbwesten. Während sie brutal gegen Demonstrierende vorging, die ein Ministerium mit Caterpillarn attackierten oder alles auf den Champs-Élysées zerstörten, legte die Regierung 17 Milliarden Euro auf den Tisch, um die Gemüter zu besänftigen. Dann gab es vergangenen Winter die Seifenoper der Rentenreform – für alle, die sich über den Widerstand der Franzosen gegen die Anhebung des Pensionsalters von 62 auf 64 Jahre wundern: Das effektive Durchschnittsalter liegt in Österreich bei 61,6 Jahren für Männer und 59,5 Jahren für Frauen. Der Élysée ist gegenüber einer vereinten Gewerkschaftsbewegung und einer überwiegend ablehnenden Bevölkerung taub geblieben. Die friedlichen Demonstrationen waren nutzlos.

Die Botschaft, die durch diese Politik transportiert wurde: Nur Gewalt kann etwas bewirken. Kein Wunder, dass ein Randalierer einem Paris Match -Reporter anvertraute, dass sie das nächste Mal "zu den Waffen greifen" würden. Das ist das Bürgerkriegsszenario, das die extreme Rechte seit Jahren herbeiredet. Und dazu leistet diese Regierung leider ihren Beitrag. (Joëlle Stolz, 13.7.2023)

Joëlle Stolz war die Wiener Korrespondentin von "Le Monde" und bloggt auf "Mediapart". Letztes Buch: "Projet Wotan" (Seuil, 2023) über einen Deutschen, der im Kalten Krieg wie heute Elon Musk sein wollte.