Der Spiegel des Webb-Teleskops bei seiner Montage. AP/Laura Betz

Die Idee eines dunklen Sterns ist einigermaßen paradox. Sterne sind geradezu der Inbegriff von Helligkeit, das Licht unserer Sonne wärmt nicht nur, sondern ermöglichte erst das Leben auf unserem Planeten. Nicht umsonst nannte Kultregisseur John Carpenter seinen ersten Film, eine Science-Fiction-Parodie und Weltraumversion von Warten auf Godot, Dark Star. Ihm ging es um die Widersinnigkeit des Begriffs.

Doch nun glauben Forschende in Bildern des James-Webb-Teleskops Objekte entdeckt zu haben, die sie Dark Stars, Dunkle Sterne, nennen. Ihre Eigenschaften sind in verschiedener Hinsicht ungewöhnlich für Sterne. Sie sind riesig, bis zu eine Million Mal schwerer als die Sonne, und trotz ihres Namens strahlen sie bis zu zehn Milliarden Mal heller. Der eigentliche Unterschied liegt im Grund ihres Leuchtens. Zwar besteht ein Dunkler Stern aus Wasserstoff und etwas Helium wie unsere Sonne, doch die sind zu dünn im All verteilt, um zu größeren Elementen zu verschmelzen und das "Sonnenfeuer" der Kernfusion zu zünden.

Brennstoff aus Dunkler Materie

Dass diese Sterne trotzdem leuchten, ist auf eine gewisse Menge an Dunkler Materie in ihrem Inneren zurückzuführen. Die Teilchen der Dunklen Materie kollidieren und "zerstrahlen" zu Licht. Sobald dieser Treibstoff aufgebraucht ist, implodieren sie und verwandeln sich in riesige Schwarze Löcher. Postuliert wurden diese spektakulären Objekte bereits 2007, doch bislang schien es unklar, ob ein Nachweis möglich wäre. Bis im Vorjahr das James-Webb-Weltraumteleskop in Betrieb ging und schon bald mit der Entdeckung besonders alter Galaxien aus der Frühzeit des Universums auf sich aufmerksam machte. Webb profitierte von seinen Infrarotsensoren, die genau auf die Entdeckung solcher fernen Objekte ausgelegt sind.

Der Nachweis der extrem alten und fernen Galaxien mit den Namen JADES-GS-z13-0, JADES-GS-z12-0, und JADES-GS-z11-0 war schon für sich genommen spektakulär. Doch nun legt eine neue Studie nahe, dass es sich bei den drei Objekten gar nicht um Galaxien handelt, sondern um Dunkle Sterne. Die Frage lässt sich durch weitere Untersuchungen der Färbung des Infrarotlichts entscheiden. Wenn sich der Verdacht erhärtet, wäre das eine einzigartige Möglichkeit, Dunkle Materie zu beobachten und festzustellen, woraus sie besteht. Damit könnte sich letztlich herausstellen, dass Dunkle Materie weniger dunkel ist als bisher vermutet. (Reinhard Kleindl, 13.7.2023)