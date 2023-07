Mit dem Geld sollen vor allem kleine und mittlere Unternehmen in den Bereichen Gesundheit und Biowissenschaften gefördert werden

Brüssel – Im Kampf gegen grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren wie Pandemien will die EU-Kommission weitere 100 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stellen. Innovationen seien notwendig, um etwa auf Krankheitserreger mit hohem Pandemiepotenzial oder Antibiotikaresistenzen reagieren zu können, teilten EU-Kommission und Europäische Investitionsbank (EIB) am Mittwoch in Brüssel mit.

Die EU will besser auf Krankheitserreger mit Pandemiepotenzial reagieren können. imago images/Eibner

Mit dem Geld sollen vor allem kleine und mittlere Unternehmen in den Bereichen Gesundheit und Biowissenschaften unterstützt werden. "Covid-19 hat uns schmerzlich vor Augen geführt, dass wir die Schwächen unserer Gesundheitssysteme angehen müssen", sagte der Vizepräsident der Investitionsbank, Thomas Östros. Derzeit sei es für europäische Unternehmen schwierig, Zugang zu Finanzmitteln zu finden. (APA, 12.7.2023)