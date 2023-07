Nora Zoglauer widmet sich in ihren "Schauplatz"-Reportagen immer wieder umstrittenen Immobiliendeals in den schönsten Gegenden Österreichs. In begehrten Lagen rund um Seen oder auch in den Alpen wechseln Grundstücke oder Häuser nicht selten unter dubiosen Umständen die Besitzer. Oft mit massiven Auswirkungen auf die Umwelt. Errichtet werden dann teure Wohnanlagen, die eine kaufkräftige Klientel oft als Nebenwohnsitz nutzt. In ihrer neuen Reportage "Das Bootshaus der alten Dame" – zu sehen am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2 – ist Zoglauer diesmal rund um den Traunsee im oberösterreichischen Salzkammergut unterwegs. Und fragt sich, wie Immobilieninvestoren zu ihren Grundstücken kommen.

Dort nämlich haben Immobilienunternehmen so einige Schnäppchen gemacht und begehrte Grundstücke zu einem Okkasionspreis erworben. In der aktuellen Sendung geht es um ältere Menschen, die laut ihren Verwandten dazu gedrängt wurden, ihren Besitz zu verkaufen. Und das angeblich weit unter dem Preis der Liegenschaften. So hat etwa eine damals 83-jährige Dame, die laut ihrer Tochter dement und juristisch möglicherweise nicht mehr geschäftsfähig war, 2019 zwei Häuser, Wald, ein Bootshaus mit Seezugang um 750.000 Euro an eine lokale Immobilienfirma verkauft. Der Anwalt der Tochter ist davon überzeugt, dass hier einiges nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Er schätzt den realen Wert der Liegenschaft auf über 3,5 Millionen Euro, auch Gutachter würden den Wert mit mehr als drei Millionen Euro angeben, rechnet der Rechtsanwalt in der Sendung vor.

Foto: ORF

Zum Verkauf gedrängt?

Aber warum hat die mittlerweile verstorbene Mutter den Besitz 2019 so günstig verkauft? Die Hausbank habe den Kontakt zu einer lokalen Immobilienfirma eingefädelt, erzählt Zoglauer in der Sendung. Während ihre Tochter im Urlaub war, unterschrieb die 83-Jährige die Kaufverträge. Wegen Renovierungsarbeiten hatte sie 52.000 Euro Schulden bei der Bank, ein Mitarbeiter hätte wegen der Rückzahlung Druck auf sie ausgeübt. Erst nachdem alles verkauft worden ist, habe sich die Mutter der Tochter anvertraut und ihr erzählt, dass der Bankberater sie zum Verkauf gedrängt habe. Die Immobilienmaklerin und der Bankberater sitzen im selben Gebäude, erzählt Zoglauer. Trotzdem seien das völlig unabhängige Unternehmen, heißt es dazu laut Zoglauer in einem Statement der Bank. Die Maklerin fädelte dann den Kontakt zu einer lokalen Immobilienfirma ein.

Vier Verträge seien 2019 unterzeichnet worden, zwei davon hat die ältere Dame – laut Anwalt der Tochter dement und ohne Bezug zu Geld – mit falschem Geburtsdatum versehen, erzählt der Anwalt, die Geschäftsunfähigkeit sei für alle Beteiligten damals klar erkennbar gewesen, sagt er. Ein Gerichtverfahren soll die Rückabwicklung des Verkaufs erwirken, er sieht eine Übervorteilung. Die Gegenseite hält die Vorwürfe für überzogen, alles sei mit rechten Dingen zugegangen, die Dame sei bei Vertragsunterzeichnung geschäftsfähig gewesen.

Dieses Bootshaus in Altmünster und der Seegrund gingen um nur rund 350.000 an ein lokales Unternehmen. Foto: ORF

Für ihre Reportage war Nora Zoglauer auch in Altmünster unterwegs. Auch dort hat eine ältere, inzwischen verstorbene Dame ihr großes Bootshaus und den Seegrund um knapp 324.000 Euro an einen lokalen Unternehmer verkauft, wie ihre Großnichte und Erbin Nora Zoglauer erzählt. Auch sie hätte – geringe – Schulden bei der Bank gehabt und Angst, diese nicht zurückzahlen zu können. In Panik hätte sie dann das Bootshaus verkauft. Später sei ihr dann klar geworden, dass sie über den Tisch gezogen worden sei. Laut Gutachter sei die Liegenschaft mindestens vier Millionen Euro wert. Auch in diesem Fall ist eine Klage anhängig, die Dame habe zum Verkaufszeitpunkt keinen Bezug mehr zu Geld gehabt. (Astrid Ebenführer, 13.7.2023)