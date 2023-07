Vitor Roque spielt künftig für Barcelona. EPA

Barcelona - Der FC Barcelona hat den 18-jährigen Brasilianer Vitor Roque um eine Ablösesumme von kolportierten 40 Millionen Euro unter Vertrag genommen. Roques aktueller Club Athletico Paranaense könnte durch Bonuszahlungen demnach noch über 20 weitere Millionen einstreifen, berichteten spanische Medien am Mittwoch. Der auch schon in Brasiliens Nationalelf eingesetzte Stürmer wird erst in der Saison 2024/25 nach Europa wechseln. Bei den Katalanen erhält er dann einen Siebenjahresvertrag.

Roque debütierte im März im Nationalteam. Für Paranaense erzielte er in bisher 66 Spielen 22 Tore und schaffte mit dem Club in der vergangenen Saison den Einzug ins Finale der Copa Libertadores, der südamerikanischen Ausgabe der Champions League. Wie üblich, setzte Barcelona im Vertrag auch eine exorbitante Ausstiegsklausel fest: 500 Millionen Euro müsste ein Interessent demnach für Roque zahlen. (APA, 12.7.2023)