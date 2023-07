Mehrere Bundesländer waren am Mittwochabend betroffen. In der Steiermark sind etwa 400 Haushalte ohne Strom. In der Nacht sind weitere Gewitter zu erwarten

Die Unwetter fordern die Feuerwehren. IMAGO/Panthermedia/Spitzi-Foto

Nach mehr als 1.000 Feuerwehreinsätzen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gab es am Mittwoch auch untertags Unwettermeldungen in Österreich. Die Unwetterzentrale warnte am späten Mittwochabend vor sehr starkem Unwetter in Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland. Starke Unwetter waren in Vorarlberg und Tirol zu befürchten.

Über Oberösterreich zog gegen 18 Uhr eine Gewitterlinie mit kräftigen Windböen, starken Regen und lokalem Hagel, berichten die "OÖN". Am Flughafen in Hörsching wurden demnach Windböen von 109 Stundenkilometer gemessen. Die Feuerwehren mussten wegen Sturmschäden und Überflutungen binnen zwei Stunden zu rund 40 Einsätzen ausrücken. Laut "ÖÖN" sei vor allem die Südhälfte des Bundeslandes betroffen gewesen.

Auch in der Steiermark ist das Unwetter am Abend wieder angekommen. In der Gegend um Schladming und die Ramsau sind etwa 400 Haushalte ohne Strom, berichtet die "Kleine Zeitung". Zwölf Trafostationen seien wegen des Unwetters ausgefallen. Auch in diesem Bundesland kam es zu mehreren Feuerwehreinsätzen.

Die ÖBB spürte die Folgen des Unwetters in Salzburg. Zwischen Bischofshofen und Radstadt wurde abends ein Schienenersatzverkehr für den Fernverkehr und den Nahverkehr eingerichtet.

Auch über das Burgenland sind am späten Mittwochnachmittag heftige Unwetter gezogen, berichtet der ORF. Starker Regen und Hagel forderten die Einsatzkräfte. Betroffen waren etwa Oberpullendorf, Unterpullendorf, Stoob und Neutal.

Auch in der Nacht auf Donnerstag sind in Österreich der Unwetterzentrale zufolge teils noch sehr kräftige Gewitter samt großem Hagel und schweren Sturmböen zu erwarten. (red, 12.7.2023)