HBO führt mit 127 Nominierungen für "Succession", "House of the White Dragon", "The Last of Us" und "The White Lotus" beim wichtigsten TV- und Streamingpreis

HBO und seine Streamingplattform Max dominieren die Nominierungen für den weltweit wichtigsten TV- und Streamingpreis, die Emmy Awards. Mit allen voran "Succession" sowie "House of the White Dragon", "The Last of Us" und "The White Lotus" kommt die Pay-Marke auf insgesamt 127 Nominierungen und gleich vier topnominierten Drama-Serien. Vier auf einen Streich hat seit 1992 niemand mehr geschafft, damals gelang es NBC, merkt der Hollywood Reporter an.

Jeremy Strong als Kendall Roy in "Succession". AP/HBO

Die meistnominierten Sendungen

Netflix mit "Beef", "Dahmer - Monster" und "Wednesday" hinter HBO

HBO und Max haben 24 Emmy-Nominierungen mehr als Netflix auf Platz zwei mit 103. Apple TV+ kommt auf 50, Hulu and Amazon Prime Video auf jeweils 42 und Disney+ auf offiziell 40. Eigentümer Disney sieht 64 Nominierungen für Hulu und zählt auch Produktionen von FX dazu, die bei Hulu laufen.

Die meistnominierten HBO/Max-Serien sind neben "Succession" mit 27 "The Last of Us" mit 24 und "The White Lotus" mit 23.

Bei Netflix kamen "Beef" und "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story" auf je 13 Nominierungen, zwölf erhielt "Wednesday" am Mittwoch von der Television Academy.

In der Konzernwertung kam Warner Bros Discovery auch dank HBO auf insgesamt 181 Nominierungen, darunter auch "Ted Lasso" (läuft exklusiv auf Apple TV+, wird aber produziert von Warner Bros. Television Studios) sowie "Abbott Elementary". Platz zwei in der Konzernwertung ging an Disney mit 163 Nominierungen (einschließlich Auftragsproduktionen).

Die Emmy Awards werden am 23. September verliehen. (red, 12.7.2023)