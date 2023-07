Am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag kam es in Teilen des Landes zu Starkregen und Orkanböen über 130 km/h. Tausende Haushalte waren im Süden des Landes ohne Strom

Am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag hat es erneut heftige Unwetter in mehreren Bundesländern in Österreich gegeben. Es kam zu Starkregen, Orkanböen bis zu 130 km/h und Hagel. Die Hagelschäden in der Landwirtschaft belaufen sich laut Hagelversicherung auf 2,5 Millionen Euro.

Alleine in Kärnten verzeichneten die Behörden vergangene Nacht 150 Feuerwehreinsätze. In Klagenfurt musste die Feuerwehr 60 Mal ausrücken. Am Donnerstagmorgen waren noch rund 12.000 Haushalte ohne Strom. Das meldete die Landesalarm- und Warnzentrale dem ORF. Bäume wurden umgerissen und stürzten auf die Straßen. Dabei wurden Autos, Gebäude und Stromleitungen beschädigt.

Zahlreiche Bahnstrecken sind unterbrochen, auch etwa die Südbahnstrecke zwischen Klagenfurt und Arnoldstein und die Strecke zwischen Villach und Rosenbach. Die ÖBB richtet Schienenersatzverkehr-Angebote ein.

"Carmen" wegen Unwetter abgebrochen

Auch über das Burgenland sind am späten Mittwochnachmittag heftige Unwetter gezogen, berichtet der ORF. Starker Regen und Hagel forderten die Einsatzkräfte. Betroffen waren etwa Oberpullendorf, Unterpullendorf, Stoob und Neutal.

"Carmen", die heurige Premiere der Oper im Steinbruch von St. Margarethen, musste am Mittwochabend am Ende einem Unwetter weichen. Begonnen hatten die Festspiele noch bei Sommersonne, doch just in der Pause nach dem zweiten Akt drehte sich das Wetter. Nach einer knappen halben Stunde mit Sturzbächen sah sich Intendant Daniel Serafin gezwungen, die zeitversetzt in ORF III übertragene Oper für den Premierenabend zu beenden.

Hagel in Oberösterreich

Über Oberösterreich zog gegen 18 Uhr eine Gewitterlinie mit kräftigen Windböen, starken Regen und lokalem Hagel, berichten die "OÖN". Am Flughafen in Hörsching wurden demnach Windböen von 109 Stundenkilometer gemessen. Die Feuerwehren mussten wegen Sturmschäden und Überflutungen binnen zwei Stunden zu rund 40 Einsätzen ausrücken. Laut "ÖÖN" sei vor allem die Südhälfte des Bundeslandes betroffen gewesen.

Im oberösterreichischen St. Florian rissen starke Windböen das Dach eines Gebäudes weg. APA/FOTOKERSCHI.AT

Die ÖBB spürte die Folgen des Unwetters in Salzburg. Zwischen Bischofshofen und Radstadt wurde Mittwochabends ein Schienenersatzverkehr für den Fernverkehr und den Nahverkehr eingerichtet.

Auch in der Steiermark kam es am Abend zu Unwettern und mehreren Einsätzen der Feuerwehr. In der Gegend um Schladming und die Ramsau waren etwa 400 Haushalte ohne Strom, berichtete die "Kleine Zeitung". Zwölf Trafostationen seien wegen des Unwetters ausgefallen.

Die A9 wurde infolgedessen von Mittwochnacht bis Donnerstagfrüh bei Trieben Richtung Süden gesperrt, weil mehrere Bäume auf die Fahrbahn gefallen waren und eine Mure abgegangen war. Laut Asfinag wird der Verkehr bei Trieben abgeleitet und bei Treglwang wieder aufgeleitet. Im Ennstal versperrten mehrere umgefallene Bäume etliche Straßen. Rund 200 Feuerwehreinsatzkräfte versuchten dort, die Fahrbahnen wieder zu räumen.

Im steirischen Bezirk Liezen waren rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz. APA/BFV LIEZEN/CHRISTOPH SCHLÜSSLMAYR

Millionen-Schäden in der Landwirtschaft

Auch die Landwirtschaft verzeichnete Schäden. Die Österreichische Hagelversicherung bezifferte die Schäden durch die Unwetter auf mehr als 2,5 Millionen Euro. Besonders betroffen waren demnach Tirol und Oberösterreich. Raps, Getreide, Sojabohnen und Mais auf einer Fläche von 1.400 Hektar seien zerstört worden. Die Wetterlage entspannte sich am Mittwoch laut Hagelversicherung nur für wenige Stunden. Am späten Nachmittag trafen neuerliche Gewitter auf und schädigten die Landwirtschaft in Salzburg, erneut in Oberösterreich und in weiterer Folge auch im Mittelburgenland.

Die vergangene Nacht war die zweite in Folge, in der es zu heftigen Unwettern kam. Von Dienstag auf Mittwoch musste die Feuerwehr bereits mehr als 1.000 Mal ausrücken.

Auch am Donnerstag bleibt die Luft äußerst anfällig für Schauer und Gewitter. In Wien regnete es in den frühen Morgenstunden heftig. Vor allem am Alpenhauptkamm und im Süden des Landes kann es im Laufe des Tages zu starken Regenfällen kommen. Im Laufe des Donnerstags wird sich laut Prognosen in einigen Teilen des Landes aber wieder die Sonne zeigen. (APA, red, 13.07.2023)