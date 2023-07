Elon Musk soll sich nicht an vereinbarte Abfindungen gehalten haben. REUTERS/GONZALO FUENTES

Im anhaltenden Streit mit Ex-Mitarbeitern über ihre Entlassungen ist Twitter am Mittwoch mit einer neuen Klage in Höhe von mindestens einer halben Milliarde Dollar konfrontiert worden. Die für Vergütungs-Programme zuständige ehemalige Managerin des Kurznachrichtendienstes, Courtney McMillian, reichte die Klage bei einem Bundesgericht in San Francisco ein. Demnach versprach Twitter in einem 2019 erstellten Abfindungsplan den meisten Arbeitnehmern bei einer Entlassung zwei Monate Grundgehalt plus eine Woche Gehalt für jedes volle Dienstjahr. Führungskräften wie McMillian seien sechs Monate Grundgehalt zugesagt worden. Twitter habe jedoch den entlassenen Mitarbeitern höchstens einen Monat Abfindung gezahlt, viele von ihnen hätten nichts erhalten.

Sammelklage gegen Twitter

McMillian beantragte den Status als Sammelklage. Twitter hat keine PR-Abteilung mehr, das Unternehmen reagierte auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme wie zuletzt üblich mit einem Kothaufen-Emoji. Seit der Übernahme von Twitter durch den Tesla-Chef Elon Musk im Oktober hat das Unternehmen mehr als die Hälfte der Mitarbeiter entlassen. In Zusammenhang damit laufen mehrere Klagen, etwa wegen des Schlichtungsprozesses. (APA, 13.7.2023)