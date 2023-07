Der Protestmarsch der Aktivistinnen bewegte sich laut Polizei am Parlament vorbei. APA/FLORIAN WIESER

Wien – Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation haben am Donnerstag wieder einen Protest gestartet. Eine Kundgebung sei seit den Morgenstunden auf der Wiener Ringstraße auf Höhe des Parlaments im Gange, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Die Polizei ist eigenen Angaben zufolge bereits vor Ort. Die Kundgebung der Letzten Generation Österreich sei nicht angemeldet worden. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten den Ring derzeit meiden. Laut der Tageszeitung "Kurier" kam es zu heftigen Diskussionen zwischen Aktivistinnen und Autofahrern.

Zu Auseinandersetzungen von Autofahrern und Aktivisten kam es auch in der deutschen Stadt Stralsund. Am Mittwochnachmittag hatten Mitglieder der Letzten Generation eine große Straße im norddeutschen Ort blockiert. Laut Medienberichten kam es dabei zu drastischen Szenen. Ein Lkw-Fahrer hatte besonders aggressiv reagiert und fuhr die Demonstrierenden mit seinem Laster an, wie der NDR berichtete. Die Letzte Generation teilte Bilder der Szene auf Twitter. (wisa, 13.7.2023)