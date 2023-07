Die Trinkwasserspeicher in Österreich bleiben ausreichend gefüllt, erklärt das Landwirtschaftsministerium. ÖVGW

Der im Frühjahr angekündigte "Notfallplan" klang dem Ressortchef dann doch zu alarmistisch. Also musste das Papier, das Landwirtschaftminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Donnerstag vorstellte, unter dem kühleren Titel "Trinkwassersicherungsplan" firmieren. Dabei wird das Thema immer heißer: Durch die Klimaerwärmung nehmen hierzulande die Hitzetage zu, die Niederschläge werden weniger und das Wasser verdunstet schneller. Eine aktuelle Wasserstudie des Ministeriums legt nahe, dass sich der Wasserbedarf in Österreich bis 2050 aufgrund des Bevölkerungswachstums um rund sieben Prozent erhöhen wird, während der Grundwasserspiegel in dem Zeitraum sinken wird. Die Vorboten zeigten sich vor einigen Monaten in Ostösterreich, als das Grundwasser auf einem Rekordtief war.

Dennoch drohe in Österreich weder auf kurze noch auf lange Sicht ein Versorgungsmangel mit Trinkwasser, sind sich Totschnig und die Wasserreferenten der Bundesländer einig. Aufgrund bereits getätigter und beschlossener Investitionen sei die Erschließung von weiteren Wasserressourcen auf einem guten Weg. Österreich ist laut Angaben des Ministeriums zudem in der glücklichen Lage, den gesamten Trinkwasserbedarf aus Brunnen (55 Prozent) und Quellen (45 Prozent) decken zu können, wohingegen viele andere europäische Länder nicht ohne aufwendig aufzubereitendes Oberflächenwasser auskommen.

Wasser für Pools regulieren

Um den Ausbau und die Effizienz der Infrastruktur zu beschleunigen, will Totschnig allerdings im Zuge der laufenden Finanzausgleichsverhandlungen darauf pochen, dass künftig mehr als die gegenwärtig fixierten 80 Millionen Euro jährlich fließen. Vorgesehen ist etwa der Einsatz von künstlicher Intelligenz, um Wasserverluste im Leitungsnetz rascher aufspüren zu können.

Aus dem entspannten Gesamtbild zur Trinkwasserversorgung folgt nicht, dass überall und jederzeit die Wassernutzung ohne Beschränkungen funktionieren kann, wie der Kärntner Wasserreferent Daniel Fellner (SPÖ) hervorhob. In seiner Heimat im Lavanttal gehöre es zum gelebten Alltag, dass "wir den Spitzenbedarf an Spitzentagen schwer decken können". Durch geschickte Maßnahmen auf Gemeindeebene lasse sich damit jedoch umgehen: So würden etwa vorausschauende Bürgermeister für eine Absprache der Poolbesitzer sorgen, sodass nicht alle Schwimmbäder just am selben Wochenende befüllt werden. Örtliche Empfehlungen zum Verzicht auf ausufernde Autowäschen seien zu prekären Zeiten ebenfalls an der Tagesordnung.

Wenn es hart auf hart kommt, sollen laut dem Ministeriumsplan rechtlich auch schärfer durchgegriffen werden – und so kommt im Kapitel zu "Notfallszenarien" dann doch wieder der ursprüngliche Titel ins Spiel. Sollte die Trinkwasserversorgung längerfristig gefährdet sein, kann die Bezirksverwaltungsbehörde ein Verbot von privaten Poolbefüllungen verhängen oder die Gartenbewässerung untersagen. Auch die öffentliche Versorgung von Industrie- und Gewerbebetrieben, die insgesamt übrigens rund 70 Prozent des heimischen Wassers verbrauchen, könnte auf diesem Wege eingeschränkt werden. Da das logistisch äußerst schwierig wäre, baut die Politik für solche Mangelszenarien auf die Einsicht derjenigen, die von Sparvorgaben betroffen sein würden: "Es ist nicht so, dass wir den Wasserverbrauch von einer Warte aus zentral steuern können", sagte Fellner. Überzeugungsarbeit werde unabdingbar sein.

Keine Reformnot erblickt das Ministerium in der gegenwärtigen Rechtslage. Da die öffentliche Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser im einschlägigen Wasserrechtsgesetz Vorrang genießt, gebe es keinen Raum für einen mitunter eskalierenden Wettbewerb mit anderen Nutzungsarten. (Theo Anders, 13.7.2023)