Nach der Wagner-Meuterei warf auch Armeegeneral Iwan Popow dem Generalstabschef Gerassimow vor, den russischen Truppen in den Rücken zu fallen

Popow, der die russischen Truppen im ukrainischen Saporischschja angeführt hat, konnte nach eigenen Angaben nicht weiter zur kritischen Lage an der Front schweigen. Moskau duldete seine Kritik nicht. via REUTERS/RUSSIAN DEFENCE MINI

Jo Angerer aus Moskau

Es war der Telegram-Kanal "Gray Zone", der der Söldnertruppe Wagner von Jewgeni Prigoschin nahesteht, der als Erster von der Entlassung des Armeegenerals Iwan Popow berichtete. Er war Oberbefehlshaber der im Süden der Ukraine stationierten 58. russischen Armee. Popow hatte dann seine Entlassung selbst per Sprachnachricht auf dem Telegram-Kanal des Duma-Abgeordneten Andrej Guruljow bestätigt.

Er sei wegen seiner Kritik an der ineffizienten Kriegsführung seines Postens enthoben worden. "Ich habe die Aufmerksamkeit auf die größte Tragödie des modernen Kriegs gelenkt – auf das Fehlen der Artillerieaufklärung und -bekämpfung und die vielfachen Toten und Verletzten durch die feindliche Artillerie."

Derartiger Kritik wollte Wladimir Putins Generalstabschef Waleri Gerassimow wohl ein Ende setzen. Diversen Telegram-Kanälen zufolge habe er Popow als "Panikmacher" bezeichnet und ihn abgelöst. Popow betreibe "Desinformation und Alarmismus". Der General, dessen Armee im südukrainischen Gebiet bei Saporischschja kämpft, übte daraufhin harte Kritik an seinen Vorgesetzten: "Die Soldaten der ukrainischen Streitkräfte konnten unsere Front nicht durchbrechen, aber von hinten hat uns der Oberbefehlshaber einen verräterischen Schlag versetzt, indem er die Armee im schwersten Moment der höchsten Anspannung enthauptet hat."

Wagner als Helden gefeiert

Ähnliches hatte auch Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin immer wieder kritisiert. "Die meisten Kommandanten des Verteidigungsministeriums werden mir zustimmen, dass die Führung des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation eine Gemeinschaft von Laien ist", durfte einer seiner Wagner-Kommandeure, jüngst ausgezeichnet als "Held Russlands", auf Telegram schreiben.

Wenige Tage nach seiner Rebellion und dem Marsch in Richtung Moskau trafen sich Prigoschin und seine Wagner-Kommandeure mit Putin. Über den Inhalt des Gespräches ist wenig bekannt. Laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow ging es wohl auch um eine Einschätzung des Vorgehens der Wagner-Truppe an der Front. Seit der Eroberung der ukrainischen Stadt Bachmut gilt die Wagner-Truppe als Erfolgsmodell.

Geschönte Lageberichte

Die Entlassung und die Kritik Popows fügen sich in das Bild, das Militärexperten von der russischen Armee gut 16 Monate nach Beginn der Kämpfe in der Ukraine zeichnen. Demnach herrscht in großen Teilen der russischen Streitkräfte Unzufriedenheit mit der eigenen Militärführung und deren geschönten Lageberichten. Präsident Putin und sein Verteidigungsminister Sergei Schoigu stehen wohl unter Druck. Denn nach einer aktuellen Umfrage des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Lewada halten 46 Prozent der russischen Bevölkerung Prigoschins Kritik für berechtigt.

Angeblich wackelt auch der Posten von Generalstabschef Gerassimow. Spekuliert wird, er müsse den Oberbefehl über den Ukraine-Einsatz abgeben und würde durch Generaloberst Michail Teplinski ersetzt. Weder der Kreml noch das Verteidigungsministerium bestätigen dies. Unklar ist nach wie vor das Schicksal des Prigoschin-Vertrauten Sergej Surowikin, Gerassimows Stellvertreter als Kommandant des Militäreinsatzes in der Ukraine. Er ist verschwunden, wird in der Öffentlichkeit von seinem Vize vertreten. Von Verhaftung war die Rede.

Das wiederum wollte laut der Zeitung "Kommersant" die zuständige Staatsanwaltschaft weder bestätigen noch dementieren. Es sei aber "unwahrscheinlich", dass Surowikin in Untersuchungshaft sei. Mehr weiß wohl Andrei Kartapolow, der Vorsitzender des Verteidigungsausschusses der Staatsduma. Er sagt, dass Surowikin "jetzt ruhe" und "noch nicht verfügbar" sei. (Jo Angerer aus Moskau, 13.7.2023)