Space-Pizza

Man muss nicht zum Mond fliegen, obwohl der Name es ein wenig suggeriert. Es reicht ein Trip in den Club Praterstraße im zweiten Bezirk von Wien. Dort eröffneten die Jungs von XO Burger (Kettenbrückengasse 15) am Donnerstag das Pizza-Pop-up "Moon Crust Pizza". Aber nicht mit ihrem stadtbekannten Smashed-Burger, sondern mit, ähm, Pizza. Dafür hat man sich mit den Pizzaiolo von der Pizza Sette aus dem siebenten Bezirk und Spitzenkoch Walter Leidenfrost zusammengetan. Serviert wird keine neapolitanische Pizza, davon gäbe es in der Stadt schon genug, sagt XO-Burger-Boss Ben Hofer. Die XO Pizza ist eine knusprige Alternative zur Napoli-Inflation. Fünf verschiedene Pizzen, unter anderem mit Beef Tartar, Bresaola oder Schwammerln getoppt, stehen auf der Karte, zusätzlich gibt's zwei Salate im Pop-up. Bis Ende Oktober hat man Mittwoch bis Samstag von 18 bis 23 Uhr geöffnet. Danach wird gefeiert.

instagram.com/moon_crust_pizza

Keine neapolitanische Pizza: Bei Moon Crust Pizza wird's knusprig. Foto: Nico Kern

Offline-Bauernmarkt

Ein Bauernmarkt muss nicht immer draußen auf einem Platz oder in einer Straße stattfinden: Produkte von Bauern und regionalen Produzenten online bestellbar zu machen war die Idee von Markta. Als Online-Bauernmarkt vertreibt man seit Jahren Gemüse und Co im Web. Nun wurde der Online-Markt in die Offline-Welt geholt. In der Alserstraße 16 im neunten Bezirk wurde der erste Markta-Markt eröffnet. Auf 400 Quadratmetern bietet man ein Sortiment aus Lebensmitteln und Haushalts- und Kosmetikprodukten an. Man wolle so neue Kundschaft gewinnen, heißt es von den Betreibern.

markta.at

In der ehemaligen Gösserhalle

Gleich hinterm Hauptbahnhof im zehnten Bezirk haben Florian Steiner und Klaus Hartl das Restaurant Steinhart eröffnet. Die beiden haben in Wien unter anderem das Restaurant Schubert am Mölkersteig und die Frankstuben in Wien-Währing geführt. In der ehemaligen Gösserhalle bieten die beiden Gastronomen derzeit Mittagsteller an (einen mit Fleisch, einen vegetarisch), ab September wollen die beiden in das Fine-Dining-Geschäft einsteigen. Frühstück wird ebenfalls angeboten.

dassteinhart.at

(rec, 14.7.2023)