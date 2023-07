Weil sie von Menschen gefüttert werden, haben die Seeotter am Strand offenbar jeglichen Respekt vor ihnen eingebüßt. AP/Matt York

"Otter 841" wird die Otterdame aktuell von den Behörden genannt. Das zu einer bedrohten Art zugehörige Tier ist mittlerweile eine der Attraktionen am kalifornischen Strand von Santa Cruz. Immer wieder kapert sie Surfboards von Wellenreitern, die kurz davor von ihrem Brett gefallen sind.

Nicht füttern

Wildes Geschrei am Strand, als die Blicke gen das im Wasser treibende Surfbrett wandern. Schon wieder hat Otter 841 zugeschlagen und es sich auf einem der flachen Sportgeräte bequem gemacht. Auch die wilden Gesten des eigentlichen Besitzers, der vor ihr im Wasser treibt, kann sie nicht beeindrucken oder zum Gehen motivieren.

Seit dem letzten Wochenende ist das Tier zudem etwas angriffslustiger als in der Vergangenheit und faucht gern zurück, wenn man es von seinem neuen Besitz verscheuchen will. Allein fünf "Angriffe" wurden an eben diesem Wochenende durch Otter 841 aufgezeichnet. Sogar das Drehen des Surfbretts kann die Otterdame nicht verscheuchen, und so müssen oftmals Behörden hinzugeholt werden, um das Sportgerät zu retten.

Umsiedeln

Mittlerweile haben sich auch das California Department of Fish and Wildlife sowie das US Fish and Wildlife Service eingeschaltet, die gegenüber der "New York Times" versprochen haben, das Tier zu "fangen" und in ein "neues Zuhause" zu bringen. Angedacht wird eine Zwischenstation im nahegelegenen Monterey Bay Aquarium, bevor man über eine langfristige Lösung in freier Wildbahn nachdenken will.

Bis zu der erfolgreichen Umsiedlung warnen die Behörden, man solle sich entlang des Strandes vor dem "aggressiven Seeotter" in Acht nehmen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass man die Otter in keinem Fall füttern soll. Das soll in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass die Tiere die Distanz zu den Menschen bewusst verringert haben. Erst so kam es zu den direkten Zusammentreffen. (red, 14.7.2023)