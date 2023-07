Protest Letzte Generation blockiert Flughäfen Hamburg und Düsseldorf

Mitten in der Ferienzeit haben Aktivisten der Gruppe Letzte Generation die Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg blockiert. Der Hamburger Flughafen stellte seinen Flugbetrieb am Morgen vollständig ein. In Düsseldorf kam es zu Verspätungen