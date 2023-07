Philipp da Cunha geht mit seinen Stakkato-Sätzen viral. NDR Nordmagazin

Ein Merksatz in Medientrainings lautet bekanntlich "Stay on the message". Das bedeutet, ein Politiker soll sich in einer Interviewsituation nicht ablenken lassen und seine Botschaft klar immer wieder kommunizieren. In den Parteiakademien lernen Politikerinnen und Politiker diesen Grundsatz und üben ihn auch. Es liegt in der Natur der Sache, dass dies manchmal besser, manchmal schlechter gelingt. Manche politischen Vertreter können eine solches Argument eben mehrmals vortragen, ohne dass man es als Zuschauender gleich bemerkt – andere tun sich damit schwerer.

Eine besondere Botschaft hatte der deutsche SPD-Politiker Philipp da Cunha für die Zuseherinnen und Zuseher des NDR. Sie lautete: "Die SPD führt seit 15 Jahren überall im Land Bürgerforen durch. Uns es ist ganz wichtig, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen." Ganze zehn Mal bringt da Cunha seinen Stehsatz an den Interviewer – in einem nur drei Minuten 52 Sekunden langen Gespräch.

"Das weiß ich jetzt schon"

Eigentlich wollte der NDR-Journalist von da Cunha wissen, wie viel das Bürgerform im noblen Hotel Golchener Hof gekostet hat. Der SPD-Politiker hat aber nicht vor, auf die Frage zu antworten, und bringt stattdessen seine Message an: "Die SPD führt seit 15 Jahren überall im Land Bürgerforen durch." Der Interviewer lässt da Cunha gewähren, bis er wieder nachfragt. Die Antwort: "Die SPD führt seit 15 Jahren ..." Immer wieder wiederholt da Cunha den Satz. Nach der achten Wiederholung wirkt der NDR-Reporter schon leicht entnervt: "Das weiß ich jetzt schon", knurrt er, bevor er erneut die Frage nach Kosten für das Bürgerforum stellt und zwei Mal die beinahe wortgleiche Antwort bekommt. Nach drei Minuten und 52 Sekunden bricht der Journalist das Interview entnervt ab: "Okay, Sie beantworten's nicht, also vergessen wir's."

Damit ist da Cunha zwar der unangenehmen Interviewsituation entkommen, aber der Clip ging viral. Der Politiker erlangte jetzt ein noch größeres Publikum, und in sozialen Medien werden die Stakkato-Sätze des Politikers gefeiert. "Ich frage mich, ob die Fraktion schon öfter solche Bürgerforen durchgeführt hat?", will etwa ein Twitterant wissen. Oder "Was macht die SPD-Fraktion eigentlich seit 15 Jahren?" – der Spott im Netz ist groß.

Einen Tag nach der Ausstrahlung wurde die Frage nach den Kosten für das Bürgerforum der SPD dann doch beantwortet. Die Veranstaltung kostete 15.000 Euro, wie der NDR berichtet. Der Golchener Hof wird vom Ehemann der Vize-Fraktionschefin Christine Klingohr von der SPD geführt, weshalb der Verdacht der Freunderlwirtschaft im Raum stand.

Johnson, der Meister seines Fachs

Da Cunha ist nicht der erste Politiker, der partout keine Fragen beantworten will, und wird auch nicht der letzte bleiben. Ein Meister dieses Fachs war der britische Ex-Premier Boris Johnson. In einem Interview mit "Independent" wich er der Frage aus, ob er wilde Partys während des Covid-Lockdowns gefeiert habe. 17 Mal fragte die Journalistin und erhielt dennoch keine Antwort. (red, 13.7.2023)