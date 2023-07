Die Präsidentin und die Präsidenten der vier Oberlandesgerichte urgieren in einem Brief an Kanzler und Vizekanzler die Nachbesetzung des wichtigen Justizjobs

Seit 13. Februar liegt eine Empfehlung der Personalkommission vor, wer das wichtige Bundesverwaltungsgericht leiten soll. Beschlossen werden müsste die Besetzung der Stelle aber von der Bundesregierung – und diese ist sich nicht einig in der Frage, wer Präsidentin oder Präsident von Österreichs größtem Gericht werden soll. Die Spitzen der vier Oberlandesgerichte drängen Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) nun abermals, den Justizjob endlich nachzubesetzen.

"Mittlerweile ist die Stelle der Präsidentin/des Präsidenten seit mehr als sieben Monaten unbesetzt. Dies stellt unseres Erachtens – ebenso wie die offenbare Verknüpfung mit der Besetzung der Leitung der Bundeswettbewerbsbehörde – einen groben Missstand in unserer Republik dar", schreiben Katharina Lehmayer (Wien), Michael Schwanda (Graz), Erich Dietachmair (Linz) und Wigbert Zimmermann (Innsbruck) in einem offenen Brief an die Regierungsspitze.

"Parteipolitische Überlegungen ausklammern"

Für eine funktionierende Rechtsprechung sei es "notwendig, dass die Gerichte auf allen Ebenen wirksam geleitet werden", schreiben die Präsidentin und die Präsidenten. "Bleibt die Spitze eines Gerichts über einen längeren Zeitraum unbesetzt, stellt dies schon für sich allein genommen einen Fehler im System dar. Dieser Missstand wiegt umso schwerer, wenn davon das Bundesverwaltungsgericht als größtes österreichisches Gericht und Kontrollinstanz der Bundesverwaltung betroffen ist." Es sei Aufgabe der Regierung, offene Stellen nachzubesetzen. "Parteipolitische Überlegungen sind dabei auszuklammern."

Die Bundesregierung ist sich bei der Besetzung des wichtigen Justizpostens uneinig. Im Bild: Sigrid Maurer, Karl Nehammer, Werner Kogler, August Wöginger. imago / martin juen

Die Grünen haben in der Vergangenheit auf ihren Vorschlag für die Nachbesetzung im Sinne der Personalkommission verwiesen, dem die ÖVP nur noch zustimmen müsse: Erstgereihte ist Sabine Matejka, Präsidentin der österreichischen Richtervereinigung und Vorsteherin des Bezirksgerichts Floridsdorf. Die ÖVP wiederum hat lediglich darauf verwiesen, dass es in der Koalition über diese Personalfrage keine Einigung gibt. (red, 13.7.2023)