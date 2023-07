Mit ESG wird auch ein Fokus auf soziale Nachhaltigkeit gelegt - welche Mitsprachemöglichkeiten gibt es für die Belegschaft, wie schaut die Alterdiversität aus. Getty Images

GASTBEITRAG: Teresa Bieler-Stütz

Unternehmen suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und finden keine. Gleichzeitig fragen sich viele wechseloffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wo denn die vielen spannenden Stellen sind, die es angeblich gibt. Beide Seiten haben dasselbe Problem. Sie finden einander nicht. Studien zeigen, dass immer mehr Menschen auf der Suche nach sinnvollen und ethischen Tätigkeiten sind. Sie wollen in Unternehmen arbeiten, die Verantwortung übernehmen und einen Beitrag zu einer positiven Zukunft leisten.

Zusammengefasst geht es um Nachhaltigkeit, Verantwortlichkeit und Fairness im Wirtschaften und in der Unternehmenskultur. Aber: Wie in einem Unternehmen Entscheidungen getroffen oder ökologische und gesellschaftliche Aspekte angegangen werden, dringt in den seltensten Fällen nach außen – ebenso, wie die negativen Auswirkungen eines Unternehmens auf Umwelt und Gesellschaft. Hier kommt ESG ins Spiel.

Nachhaltigkeit wird messbar

ESG steht für Environmental, Social und Governance – also für die messbare Verantwortung, die ein Unternehmen für Menschen, Umwelt und die wirtschaftliche Unternehmensführung übernimmt. Mithilfe von ESG kann ein Unternehmen ganzheitliche Daten darüber liefern, wie es geführt wird und welche Ziele es verfolgt. Das ESG-Berichtswesen bietet ein klares System, das Transparenz und Verantwortlichkeit ermöglicht.

Folgende Fragen sind von Unternehmensseite für Recruiting und Employer Branding relevant:

Die Beschäftigung mit diesen Themen bedeutet eine mehrfache Win-win-Situation: Sie identifizieren mögliche blinde Flecken und können diese ausmerzen. Und Sie können genau die Fragen beantworten, die für Mitarbeiter und Bewerberinnen relevant sind. Diese inhaltliche Klarheit nützt Ihrem Unternehmen auch in der Außenkommunikation und beim nachhaltigen Personalmanagement. Für gezieltes Recruiting mittels ESG braucht es ein strategisches und nachhaltiges Personalmanagement. Dabei geht es um die faire Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen in einem Unternehmen, also um die Frage: Wie gehen wir miteinander um.

ESG - die verbindende Superkraft

Nachhaltiges Personalmanagement mit ESG besteht aus Employer Branding, Leadership-Entwicklung und Stakeholder-Beziehungen. Als Einheit ineinander verzahnt ergeben diese Elemente mehr als die Summe ihrer Teile, mit ESG als der verbindenden Superkraft. Ein Unternehmen ist als Arbeitgeber attraktiv, wenn es authentisch über den Arbeitsalltag seiner Mitarbeitenden erzählt. Wenn Sie die oben genannten Fragen ehrlich beantwortet haben und sich im Klaren darüber sind, wie Sie als Unternehmen Ihre Verantwortung übernehmen und leben, können Sie entsprechend ehrlich kommunizieren – und in der Folge die passenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen.

Teresa Bieler-Stütz, gründete das Beratungsunternehmen TBS Consulting mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit Vanessa Bruckner Fotografie

Menschen verlassen sehr oft Führungskräfte, weniger das Unternehmen als solches. Der Führungsstil in Unternehmen kann sich zum Positiven ändern, wenn das Management konsequent anhand der oben gelisteten ESG-Kriterien ausgewählt und bewertet wird. So kann sich das Management-Team weiterentwickeln – von einer reinen Steuerungsfunktion über Kostenstruktur und Gewinnorientierung hin zu Innovation, Diversität und Chancenvielfalt.

Stakeholder sind all jene Personen und Organisationen, die in irgendeiner Form ein Interesse am Unternehmen haben. ESG kann steuern, wie ein Unternehmen seine Beziehung zu ihnen gestaltet und ob es erlaubt, voneinander zu lernen. Wie ernst werden etwa Anrainer genommen, wie geht das Unternehmen mit Lieferantinnen um oder welche Kooperationen mit lokalen Kommunal- und Bildungseinrichtungen werden vom Unternehmen unterstützt.

Stakeholder sind hauptverantwortlich dafür, wie ein Unternehmen wahrgenommen wird. Gut informierte, gut eingebundene Stakeholder sind Markenbotschafter. Intelligent aufgestelltes ESG macht sichtbar, wie nachhaltig ein Unternehmen operiert, und sorgt für Transparenz und Verantwortlichkeit bei der Umsetzung – nach innen und nach außen. ESG bündelt genau jene Unternehmensinformationen, die (potenzielle) Mitarbeitende interessieren. So finden Menschen und Unternehmen basierend auf ihren Werten zusammen – und nicht aufgrund punktueller Stellenausschreibungen. ESG ist somit unentbehrlich auf dem Weg zur langfristigen Lösung des Arbeitskräftemangels. (Teresa Bieler-Stütz, 17.7.2023)