Die Vergleichsplattform tarife.at rät jetzt dazu, den Anbieter zu wechseln, da zahlreiche Neukunden-Angebote am Markt verfügbar sind

Mit einem Tarifwechsel soll man Geld sparen können – in Zeiten wie diesen eine Überlegung wert. IMAGO/Manngold

"Wer bares Geld sparen will, muss jetzt aktiv werden", rät der Geschäftsführer der Vergleichsplattform tarife.at, Maximilian Schirmer. Mit Erhebungsdatum 11. Juli 2023 hat das Portal die Energiepreise für Strom und Gas in Wien verglichen. Das Fazit der Erhebung: Die seit 6. Juli geltenden neuen Wien-Energie-Tarife reduzieren für die Mehrheit der Bestandskundinnen die Kosten für Strom um 30 Prozent und bei Gas um 40 Prozent – sofern man über einen Jahresvertrag verfügt.

Das freut die Geldbörse, doch die Plattform rät, dennoch alternative Energieanbieter in Erwägung zu ziehen. Unter Berücksichtigung der Neukunden-Rabatte sind diese nämlich im ersten Vertragsjahr meist billiger.

400 Euro sparen

Für den Vergleich wurden mehrere Energieanbieter in die Rechnung aufgenommen, um die Kosten für zumindest Wiener Haushalte festzuhalten. Ein Beispiel war etwa die Energie Steiermark, die laut tarife.at das aktuell günstigste Stromangebot mit dem Tarif Steirerstrom Flex anbietet. Im Nachsatz wird jedoch erwähnt, dass es sich dabei um einen variablen Floater-Tarif handelt, das heißt, dass er keine Preisgarantie beinhaltet. Diese Nuance wurde bei der Rechnung ausgespart. Deshalb schneidet der Anbieter ausgesprochen gut ab.

Bei einem Stromverbrauch von 4.000 kWh liegt diesem Tarif ein Gesamtpreis inklusive aller Abgaben und abzüglich des Neukunden-Rabatts von 1.030,38 Euro pro Jahr zugrunde. Rund 100 Euro mehr kostet der Tarif MAX Basic Strom von Maxenergy. Dafür gibt es allerdings eine Fixpreis-Garantie mit jährlichen Gesamtkosten von 1.131,64 Euro. Das ergibt eine Jahresersparnis von über Euro 400 bei einem Stromverbrauch von 4.000 kWh gegenüber dem alten Tarif Optima Entspannt Basismix von Wien Energie (Tarif September 2022).

Die Vergleichsplattform hat sich die Kosten für Strom und Gas genauer angesehen. tarife.at

Gas hat ebenfalls Sparpotenzial

Ergänzend zu den Stromanbietern wurden in der Erhebung auch Gastarife verglichen. Bei den in Wien verfügbaren Gas-Tarifen liegt Enstroga mit dem Tarif Variogas Control unter Berücksichtigung der jährlichen Gesamtkosten inklusive Neukunden-Rabatt bei 25.000 kWh Verbrauch mit 2.174,61 Euro laut tarife.at an erster Stelle. Den günstigsten Tarif mit Fixpreisgarantie für zwölf Monate liefert auch hier Maxenergy mit dem Tarif MAX Basic Gas. Unter Annahme eines jährlichen Gasverbrauchs von 25.000 kWh lassen sich über 300 Euro gegenüber dem neuen Tarif des Wiener Landesenergieversorgers einsparen.

„Neben den niedrigeren Energiepreisen gewähren die Energieversorger satte Neukunden-Rabatte im ersten Jahr, die gemäß unserem Rechenbeispiel über 850 Euro bei Strom und über 1.200 Euro bei Gas betragen können", erklärt Schirmer. Alle, die noch an ihre bestehenden Energietarife gebunden sind, können laut dem Experten bis zu drei Monate vor Vertragsablauf neue, günstigere Angebote voranmelden und dann ehestmöglich davon "profitieren". (red, 13.7.2023)