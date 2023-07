Stefan Brändle aus Paris

Frankreich erholt sich nur langsam vom einwöchigen Gewaltausbruch nach dem tödlichen Polizeischuss auf den 17-jährigen Nahel. Die Bilanz ist verheerender als bei den dreiwöchigen Krawallen von 2005 oder den Gelbwestenprotesten von 2019: 6.000 Autos wurden Ende Juni abgefackelt, 2.508 Gebäude – Bankfilialen, Schulen, Rathäuser, Läden – verwüstet, 3.625 Randalierer festgenommen, 735 Polizisten und Feuerwehrleute verletzt. Der Arbeitgeberverband Medef schätzt die gesamte Schadenshöhe auf eine Milliarde Euro.

Feuerwerk als Waffe während der Ausschreitungen Ende Juni in Lyon. AFP/JEFF PACHOUD

Der fehlbare Polizist, 38-jährig und bisher unbescholten, bleibt in Haft und erwartet eine Anklage wegen vorsätzlicher Tötung. Unbekannte haben seinen Namen und seine Wohnadresse diese Woche publik gemacht – und sind gleich verhaftet worden. Auch dies zeigt, wie groß die Spannung im Land bleibt. Der linke Politautor Serge Raffy warnt, in einzelnen Wohnvierteln Frankreichs herrsche eine "vorrevolutionäre" Stimmung, die sich am Nationalfeiertag Bahn brechen könnte. "Nicht zu vergessen, der 14. Juli erinnert an den Sturm der Bastille, und der ging mit Mord und Totschlag einher."

Feuerwerke für alle

Heute bildet der "Quatorze Juillet" vor allem den friedlichen Auftakt zur Sommerpause der Nation. Ein zweitägiges Volksfest beginnt am Abend des 13. Juli mit Tanzbällen in den Feuerwehrlokalen; tags darauf folgen eine Truppenparade auf den Pariser Champs-Élysées und am Abend die traditionellen Feuerwerke. Diese Anlässe gelten nicht als politisch einseitig – die Linke steht seit der Revolution von 1789 mindestens so sehr zur Republik und zur Nation wie die Rechte.

Auch auf Réunion gingen während der Unruhen Feuerwerke aus ganz und gar nicht erfreulichen Gründen in die Luft. AFP/RICHARD BOUHET

Der diesjährige Quatorze Juillet bedroht nun aber selbst diese nationale Kohäsion. Er offenbart die tiefe Spaltung der französischen Gesellschaft in der Causa Nahel, aber auch darüber hinaus: In den afrikanischen Ex-Kolonien Frankreichs, die in täglichem Handykontakt zu den Banlieuezonen in Paris, Lyon oder Marseille stehen, herrschen heute sehr antifranzösische Ressentiments vor, zum Teil sogar Putin-Slogans, die in erster Linie als antifranzösische Haltungen zu verstehen sind.

Mobiler Einsatz

Sichtbar wird diese Spaltung ausgerechnet in der Frage der einst so populären und verbindenden Feuerwerke. Seit Jahren schon organisieren Banlieue-Jugendliche an Wochenenden richtige Heuler- und Böllerkonzerte, die nicht selten in Scharmützel mit der Polizei münden. In den jüngsten Straßenschlachten nach Nahels Tod wurden Feuerwerk- und Leuchtraketen massiv eingesetzt.

Einzelne dieser "römischen Kerzen" oder "prasselnden Chrysanthemen", wie sie heißen, haben eine Reichweite von hundert Metern; sie waren in der Lage, sogar polizeiliche Eliteeinheiten wie Raid lange genug in Schach zu halten, bis die sehr mobilen Randalierer neue Positionen eingenommen hatten und die Polizei erneut mit Molotowcocktails und schweren Wurfgeschoßen attackieren konnten.

Feuerwerk gegen die Polizei auf Réunion. AFP/RICHARD BOUHET

Premierministerin Elisabeth Borne hat den Verkauf und das Mitführen von Feuerwerk anfangs Woche radikal verboten. Dieser neue Versuch dürfte allerdings so erfolglos bleiben wie zwei Vorgängererlasse von 2019 und 2021. In einschlägigen Vorstadtzonen blüht ein lukrativer Schwarzhandel mit Feuerwerken. Die meist in Polen fabrizierten Leuchtkörper werden nach der Bestellung über vertrauliche Apps wie Telegram binnen einer halben Stunde an die Haustür geliefert. Das setzt eine beachtliche Logistik mit versteckten Lagern in den Banlieuezonen voraus. In Vénissieux außerhalb von Lyon stellte die Polizei 2021 auf einen Schlag 112.000 Feuerwerkskörper sicher.

Wenn es also in Frankreich am Freitagabend heulen und blitzen und krachen wird, wissen verstörte Bürgerinnen und Bürger nicht mehr, um welches Feuerwerk es sich handelt: das offizielle der kommunalen Behörden – oder das "feindliche" der Banlieuejugend? Das Wort "feindlich" stammt vom konservativen Bürgermeister der Pariser Vorortsgemeinde Sartrouville, Pierre Fond. "Was man in diesen Unruhen gesehen hat", sagt er, "sind Leute, die sich auf alles einschießen, was französisch ist oder eine blau-weiß-rote Flagge trägt."

Die Eliteeinheit BRI war in Nanterre ebenfalls mit Feuerwerk als Waffen konfrontiert. AP/Aurelien Morissard

Fond ist einer von vielen Bürgermeistern, die ihr kommunales Feuerwerk am Freitag aus "Sicherheitsgründen" abgesagt haben. Auch der Wohnort des inhaftierten Polizeischützen annullierte den kommunalen Festabend. Selbst größere Städte wie Straßburg haben sich zur Absage entschlossen; andere wie Nîmes ersetzen die Pyrotechnik durch stillere Dronenshows oder – wie die Pyrenäenstadt Perpignan – durch Laserkonzerte.

Die Hauptstadt Paris hält an dem landesweit größten, jeweils von Zehntausenden verfolgten Spektakel vor der großartigen Kulisse des Eiffelturmes fest. Der Preis ist eine massiv verstärkte Polizeipräsenz. 120.000 Ordnungshüter sind am Quatorze Juillet aufgeboten, davon 45.000 allein im Großraum Paris. Das sind ebenso viele Polizisten wie zum Höhepunkt der Juni-Krawalle. Ob da noch Festfreude aufkommt?

Gewalt nur marginales Phänomen?

Die politische Aufarbeitung findet derweil auf einem bedenklich tiefen Niveau statt, das höchstens noch die Spaltungstendenzen in der Nation verstärkt. Zur Verteidigung der Polizei zählte Innenminister Gérald Darmanin diese Woche in der Nationalversammlung Ordnungshüter auf, die in den letzten Jahren ihr Leben im Dienst gelassen hatten. Es waren dreizehn sehr französische Namen. Als Replik zählte die Linke Sandrine Rousseau darauf die Todesfälle durch Polizeigewalt auf – sechzehn Namen, die für manch französische Ohren fremd klingen.

Das Uno-Hochkommissariat für Menschenrechte hatte den "Rassismus" der französischen Polizei schon während der Unruhen angeprangert. Die Franzosen denken anders: In einer Umfrage befanden sie zu 71 Prozent, dass die Polizeigewalt ein "marginales" Phänomen sei. Die Fronten wirken dadurch völlig verhärtet. Von einer massiven politischen Antwort auf die Spannungen in den Vorstädten ist derzeit, anders als nach den Unruhen von 2005, gar nicht erst die Rede. (Stefan Brändle aus Paris, 14.7.2023)