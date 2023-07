Aus der Beobachterperspektive sind Quallen wunderschöne, fast schon mystische Wesen. Kommt man mit ihnen in Kontakt, kann das aber sehr schmerzhaft sein. imago images/Panthermedia

Eigentlich sehen sie wunderschön aus. Wenn die Medusen, mit ihren oft schillernden Farben, durch das Wasser treiben, in den Meereswellen auf und ab wogen, hat das fast schon etwas beruhigend-meditatives. Zumindest im Aquarium. Denn in freier Wildbahn – beziehungsweise am Badestrand – sollte man einen weiten Bogen um sie machen. Ein wirklich weiten, wenn sich das noch ausgeht, denn ihre Fangfäden oder Tentakeln können bis zu 50 Zentimeter lang werden – und eine Berührung mit diesen ist alles andere als angenehm.

Der Kontakt mit den Tentakeln einiger Quallenarten kann nämlich zu verbrennungsartigen Verletzungen führen. Man kennt über hundert Quallenarten, auf die der Mensch bei Kontakt reagiert, die Reaktionen reichen von Hautausschlägen bis hin zu lebensbedrohlichen Symptomen.

Zumindest vor letzteren muss man sich in Europa eher nicht fürchten. Im Mittelmeer und in deutschen Küstengewässern ist vor allem die Gelbe Nesselqualle Cynea capillata verbreitet, man kennt sich auch als Feuer- oder Leuchtqualle. Sie ist auch bereits an den Küsten Korsikas, Mallorcas und an der französischen Côte d'Azur aufgetaucht. Der Kontakt mit ihren Tentakeln schmerzt, aber er ist nur in ganz seltenen Fällen lebensbedrohlich.

Schnelle Hilfe

Nicht immer kann man der Begegnung ausweichen, zu schwer sind die durchscheinenden Wesen im Wasser auszumachen. Kommt man mit ihnen in Kontakt, schießen winzige Widerhaken explosionsartig aus den Nesselkapseln und können die menschliche Haut durchdringen. Das verursacht Reizungen, schmerzhafte Blasen und Juckreiz, die Tage oder sogar Wochen anhalten können. Ist die Kontaktstelle größer oder reagiert man allergisch können Kreislaufprobleme, Übelkeit und Kopfschmerzen auftreten. "Besonders anfällig für Quallenstiche sind Kinder. Sie halten sich beim Spielen oft lange im Wasser auf. Und ihre Haut ist dünner als bei Erwachsenen und nicht so behaart", weiß Reinhold Kerbl, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ).

Im Ernstfall ist dann das beste Mittel eine Essigspülung mit fünfprozentiger Essigsäure. Diese verhindert, dass weitere Nesselkapseln in der Haut platzen und ihr Gift freisetzen. Auch Zitronensaft kann man verwenden. Anschließend sollte man mit einer Pinzette die Tentakelwiderhaken aus der Haut entfernen. Kerbl empfiehlt: "Eltern sollten an Stränden, wo Quallen gesichtet wurden, immer ein kleines Fläschchen Essig und eine Pinzette dabei haben."

Im Notfall kann man auch mit Meerwasser spülen, Leitungswasser bringt aber nichts. Und auf keinen Fall sollte man die Wunde mit dem Handtuch abreiben, dadurch werden nur weitere Nesselkapseln aktiviert. "Eine heiße Dusche kann die Schmerzen aber etwas beruhigen, weil die Giftstoffe der Quallen hitzeempfindlich sind."

Hartnäckig hält sich übrigens der Mythos, dass man einen Quallenstich im Notfall mit Urin behandeln kann. Da er Harnsäure enthält, könnte man tatsächlich annehmen, er habe die gleiche Wirkung wie Essig oder Zitronensaft. Das stimmt aber definitiv nicht. Je nach Tageszeit, Ernährung und Gesundheitszustand hat der Urin nämlich unterschiedliche pH-Werte, er kann sauer oder auch alkalisch sein. Im schlimmsten Fall kann der Harn die Wirkung des Nesselgifts sogar noch verstärken.

Finger weg von toten Quallen

Die Verletzungsgefahr ist übrigens nicht vorbei, wenn die Qualle bereits tot ist. Auch bei toten Tieren, die an den Strand gespült werden, oder umherschwimmenden Tentakelresten können Nesselquallen platzen und die Haut verletzen. Kerbl betont: "Wenn die betroffene Fläche groß ist, das Auge oder der Mund betroffen sind oder die starken Schmerzen mehr als zwei Stunden anhalten, sollte man auf jeden Fall rasch zum Arzt gehen." Allergische Reaktionen können übrigens auch beim ersten Kontakt mit einer Qualle auftreten, durchaus auch mit zeitlicher Verzögerung. Deshalb sollte man vor allem Kinder gut beobachten. Im Bedarfsfall werden allergischen Beschwerden mit Kortison und Antihistaminen behandelt.

Dass Quallen in Küstennähe häufiger werden, dürfte übrigens mit der Klimaerwärmung zusammenhängen. Durch das wärmere Wasser gibt es womöglich mehr Medusen, die sich vor allem weiter nach Norden ausbreiten können. Außerdem gibt es durch die Überfischung weniger natürliche Feinde, die die Jungtiere fressen. (Pia Kruckenhauser, 14.7.2023)