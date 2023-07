Mithilfe künstlicher Intelligenz analysiert eine Gruppe aus Graz Sonnenflecken und entwickelte so eine Methode, die eine schnellere Vorhersage ermöglicht

Eine Häufung von Sonnenflecken Ende Juni, die den Namen AR3354 trägt und innerhalb von 24 Stunden acht Sonneneruptionen verursachte. IMAGO/Ian L. Sitren

Bisher war die Vorhersage von Sonnenstürmen Pionierarbeit mit sportlichem Reiz, wenn sich etwa Forschungsgruppen mit immer besseren Prognosen gegenseitig zu übertreffen suchten. Das Thema hat allerdings große praktische Relevanz. Sonneneruptionen können auch hier auf der Erde spürbar werden, wenn sie Satelliten lahmlegen, Navigations- und Kommunikationssysteme stören oder im Extremfall sogar die Stromversorgung beeinflussen. Eine Forschungsgruppe der Universität Graz hat nun gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom Skoltech-Institut in Moskau eine Methode entwickelt, die künstliche Intelligenz zur Vorhersage von Sonneneruptionen nutzt. Davon berichtet das Team in einer Studie, die nun im Fachjournal "Nature Astronomy" erschien.

Die Sonne sendet ständig Strahlung und geladene Teilchen in den Weltraum. Ist dieser Sonnenwind in einem begrenzten Gebiet der Sonne für kurze Zeit deutlich stärker, wird das Sonneneruption genannt. Die Erde ist eigentlich durch ihr Magnetfeld und die Atmosphäre geschützt, wie Robert Jarolim vom Institut für Physik der Universität Graz im Gespräch erklärt. Wenn jedoch bei massiven Sonnenstürmen die freigesetzte hochenergetische Strahlung und Teilchen einer Sonneneruption auf das Magnetfeld der Erde treffen, kann das zu erheblichen Schäden führen.

Jahrzehntelange Bemühungen

Seit Jahrzehnten gibt es Bestrebungen, durch ein tiefgehendes Verständnis der hochenergetischen Prozesse genauere Vorhersagen solcher Ereignisse und über mögliche Auswirkungen machen zu können. "Wir müssen den Zusammenhang zwischen unseren Beobachtungen und der zugrunde liegenden Physik besser verstehen, die zeitliche Entwicklung besser beschreiben und modellieren, um aus Simulationen wiederum ein besseres Verständnis für das Weltraumwetter zu erhalten", erklärt Jarolim.

Zu diesem Zweck wird die Sonne permanent von einem Netzwerk bodengebundener Observatorien und Weltraumteleskope beobachtet. Dem jungen Grazer Physiker ist es mit Kolleginnen und Kollegen aus Moskau gelungen, das Magnetfeld in den oberen Schichten der Sonnenatmosphäre zu simulieren, in denen Eruptionen entstehen. "In diesen Bereichen sind Messungen nicht möglich. Wir brauchen daher Modellierungen, um die Vorgänge beschreiben und verstehen zu können", erklärt der Hauptautor der "Nature"-Publikation.

Sonnenstürme sorgen auf der Erde oft für beeindruckende Nordlichter, so wie hier im finnischen Lappland. IMAGO/robertharding

Analyse von Sonnenflecken

Das Forscherteam fokussiert auf die Sonnenflecken. "Das sind Gebiete mit sehr starkem Magnetfeld", erklärt Jarolim. Die Analyse der Sonnenflecken wird in dem neuen Projekt automatisiert von einer KI vorgenommen. "Wir können flexibler Daten einbinden und finden dadurch flexibler Lösungen", beschreibt Jarolim seinen Zugang. Die Daten werden dann mit physikalischen Modellen kombiniert, um die Vorgänge in den oberen Schichten der Sonnenatmosphäre darzustellen.

"Mit unserer Methode konnten wir die Dauer der Berechnung deutlich reduzieren. Das ermöglicht es uns, fast in Echtzeit neue Daten einzupflegen, und dadurch können wir Sonnenstürme wesentlich besser vorhersagen, die auf die Erde treffen", zeigt sich Jarolim zufrieden. Bisher hat dieser Vorgang viele Stunden gedauert. (red, APA, 17.7.2023)