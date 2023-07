Die Rho-Ophiuchi-Wolke ist die der Erde am nächsten gelegene Sternentstehungsregion. Das James-Webb-Teleskop zeigt sie nun in nie gekannter Pracht

Das neueste Bild des James-Webb-Weltraumteleskops zeigt eine aktive Sternentstehungsregion in der Rho-Ophiuchi-Wolke. NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pontoppidan and Alyssa Pagan (STScI)

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat bereits im ersten Jahr seines Einsatzes im All die hohen Erwartungen der wissenschaftlichen Community erfüllt, aber auch Nichtfachleuten faszinierende Bilder aus dem All geliefert. Für die Fachwelt waren es vor allem die Blicke in die Frühzeit des Universums, die Türen zu völlig neuen Einsichten öffnen.

Das neueste Bild stammt jedoch aus der kosmischen Nachbarschaft der Erde. Es zeigt eine aktive Sternentstehungsregion in der Rho-Ophiuchi-Wolke, die nur etwa 390 Lichtjahre entfernt ist und dadurch in besonderem Detailreichtum sichtbar ist.

Die Jugend von Sternen

Das Bild zeigt etwa 50 junge Sterne, die alle unserer Sonne ähneln. Am dichtesten ist die Wolke in den dunklen Bereichen. In dieser unseren Blicken entzogenen Zone entstehen derzeit neue Protosterne. Die roten Bereiche zeigen Ausbrüche aus Wasserstoffgas, die junge Sterne ausstoßen, wenn sie sich kurz nach ihrem Zünden von ihrer Staubhülle befreien.

"Die Webb-Aufnahme von Rho Ophiuchi ermöglicht es uns, eine sehr kurze Phase im Lebenszyklus eines Sterns mit neuer Klarheit zu beobachten. Unsere eigene Sonne hat vor langer Zeit eine solche Phase durchlebt, und jetzt haben wir die Technologie, um den Beginn der Entwicklung eines anderen Sterns zu sehen", sagt Klaus Pontoppidan vom Space Telescope Science Institute im US-Bundesstaat Maryland.

Manche der Sterne werfen sogar einen aufschlussreichen Schatten, der auf die Formation einer protoplanetaren Scheibe hindeutet, in der künftig Planeten entstehen. Auch in dieser Hinsicht ähneln die Sterne in dem neuen Bild unserer Sonne. Es ist damit auch ein Blick in die Vergangenheit unseres eigenen Sonnensystems.

Erfolgreiches Jahr

"In nur einem Jahr hat das James-Webb-Weltraumteleskop den Blick der Menschheit auf den Kosmos verändert", freut sich Nasa-Administrator Bill Nelson, ein einstiger Spaceshuttle-Passagier. "Es blickt in Staubwolken und sieht zum ersten Mal Licht aus fernen Ecken des Universums. Jedes neue Bild ist eine neue Entdeckung, die es Wissenschaftern rund um den Globus ermöglicht, Fragen zu stellen und zu beantworten, von denen sie früher nicht einmal zu träumen wagten." (rkl, 16.7.2023)