Im Gastblog beleuchten Judith Goetz und Brigitte Temeldie LGBTIQ-feindlichen Positionen rechtsextremer Akteurinnen und Akteure in Österreich.

Die rechtsextremen Angriffe auf Veranstaltungen des Pride-Monats sowie Kinderbuchlesungen von Dragqueens scheinen kein Ende zu finden. An den Skandalisierungsversuchen zeigt sich vor allem die zunehmende Bedeutung von LGBTIQ-Feindlichkeit in aktuellen Erscheinungsformen des Rechtsextremismus. Weil Queerfeindlichkeit in der Auseinandersetzung mit rechtsextremem Gedankengut bislang vernachlässigt wurde, analysieren Judith Goetz und Brigitte Temel in einer dreiteiligen Serie die Entwicklung und aktuelle Konjunktur von LGBTIQ-Feindlichkeit in der extremen Rechten, dahinterliegende Funktionen und Strategien sowie die Problematiken der öffentlichen beziehungsweise medialen Auseinandersetzung mit dem Thema.

Der erste Teil der dreiteiligen Serie beleuchtet die LGBTIQ-feindlichen Positionen rechtsextremer Akteurinnen und Akteure in Österreich, angefangen bei den "Identitären" über die FPÖ bis hin zu Covid-19-Maßnahmengegnerinnen und -Maßnahmengegnern. Dabei zeigt sich, dass queerfeindliche Politiken je nach Spektrum unterschiedlich ausfallen können. Während die FPÖ seit jeher eindeutig LGBTIQ-feindliche Standpunkte vertritt, haben sich entsprechende Haltungen bei den "Identitären" im Laufe der Jahre verändert. Ein zweiter Teil widmet sich am Beispiel der Dragqueen-Lesungen der aktuellen Bedeutung LGBTIQ-feindlicher Agitationen im (österreichischen) Rechtsextremismus sowie der Rolle der Medien bei der Verbreitung rechtsextremer Angriffe. Im abschließenden dritten Teil werden die rechten (Miss-)Erfolge der jüngsten Mobilisierungen in den Blick genommen.

Candy Licious bei der Kinderbuchlesung. www.corn.at Heribert CORN

"Natürliche Scheu vor Homosexualität"

2012 in Österreich gegründet, machten die rechtsextremen "Identitären" in den letzten Jahren hauptsächlich durch rassistische Aktionen und Inhalte – oft mithilfe unkritischer Berichterstattung etablierter Medien – auf sich aufmerksam. Nach politischen Misserfolgen und Repression, die die Agitation der Gruppe und ihrer Nachfolgeprojekte wie "Die Österreicher" in den letzten Jahren erschwert haben, verschaffen ihnen nun LGBTIQ-feindliche Politiken neuen Aufwind.

LGBTIQ-Themen wurden in identitären Kreisen in den ersten Jahren ihres Bestehens zwar selten, aber durchwegs unterschiedlich verhandelt, stets jedoch mit Fokus auf männlicher Homosexualität. So thematisierten identitäre Regionalgruppen beispielsweise die rechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher mit heterosexuellen Paaren. 2014 machten zum Beispiel die "Identitären Hessen" auf Facebook klar, dass sie "nichts gegen Homosexuelle" hätten, aber "strikt dagegen" seien, "dass homosexuelle Paare vom Staat die gleichen Förderungen erhalten wie eine Familie, die Kinder großzieht". Schließlich würden Heterofamilien zur Aufrechterhaltung der (Volks-)Gemeinschaft beitragen. Im selben Jahr verfasste auch der ehemalige Co-Leiter der "Identitären" Österreich, Patrick Lenart (2014), einen Text über den Sieg Conchita Wursts beim Eurovision Song Contest, in dem er ausführte, dass er "die Schnauze voll" von "einer homosexualisierten Veröffentlichkeit mit allen schmutzigen Details" habe, "während der gute alte Sex zwischen Mann und Frau immer mehr als etwas fast schon Veraltetes und Prüdes dargestellt" werde. Lenart behauptete weiter, dass nicht nur Homosexualität natürlich sei, sondern auch die "Scheu vor Homosexualität" der heterosexuellen Mehrheitsbevölkerung beziehungsweise des "Volkes". Darüber hinaus konstruierte er auch Gegensatzpaare beispielsweise zwischen "Homosexuellenfolklore und Homosexualität" sowie zwischen "Schwuchteln und Schwulen", wobei Erstgenannte von ihm selbsterklärend als das größere Übel ausgemacht wurden. Entsprechende Überlegungen sind nicht grundsätzlich neu, da bereits im 19. Jahrhundert Männerbundtheoretiker wie der antisemitische Philosoph Hans Blüher zwischen "edlen, harten Männern, die Männer lieben" und "effeminierten", also verweiblichten Männern unterschied.

Schwule keine Schwuchteln

Diesen Gedankengang, Homosexualität nicht per se abzuwerten, sondern bestimmte Ausformungen davon, griff zuvor auch schon der Publizist und identitäre Vordenker Martin Lichtmesz (richtiger Name lautet Semlitsch) auf. In der Juni-2010-Ausgabe der neurechten Zeitschrift "Sezession" versuchte er in seinem Beitrag "Vom schwulen Eros" eine mögliche Position zu Homosexualität zu theoretisieren, indem er diese ebenfalls nicht gänzlich als verwerflich betrachtet, sondern versucht, sie aus dem "Dienst des Kulturkampfes der Linken" (Lichtmesz 2010) zu befreien. Er beruft sich dabei auf den in identitären Kreisen vielfach rezipierten und gefeierten homosexuellen Schriftsteller (und Bodybuilder) Jack Donovan, der das Buch "Der Weg der Männer" sowie unter dem Pseudonym Jack Malebranche die Schrift "Androphilia: A Manifesto. Rejecting the Gay Identity, Reclaiming Masculinity" veröffentlichte. In Letzterem machte sich Donovan "gegen die schwule Identität" und "für die Wiedereroberung des Männlichen" stark und kritisierte "die Allianz der Homosexuellen mit dem Feminismus als 'paradox', da männerliebende Männer sich hier mit den schlimmsten Feinden der Männlichkeit verbündet hätten". Problematisch sei also nicht Homosexualität an sich, sondern vielmehr die in der "schwulen Szene" vorangetriebene und durch die Allianz mit den Feministinnen besiegelte Verweichlichung und Verweiblichung homosexueller Männlichkeit. Gegen Homosexuelle, die eine hypermaskuline Männlichkeit verkörpern und vertreten, sei hingegen nichts einzuwenden, bleibt in dieser Figur doch die Wehrhaftigkeit ebenso wie der Einteilung in zwei Geschlechter und die Geschlechterhierarchie erhalten.

Selbst positive Bezugnahmen auf Homosexualität ließen sich im identitären Spektrum finden, wenn auch auf ähnlich rassistische Weise wie auch in Diskussionen über Frauen*rechte beziehungsweise als "Islamkritik" artikuliert. So stellten die "Identitären Thüringen" 2017 mit einer Strohpuppe Hinrichtungen von homosexuellen Menschen in Ländern nach, wo Homosexualität unter Todesstrafe steht. Mit dem Ziel, das Bild des "friedlichen Islams" zu dekonstruieren, behaupteten die Aktivistinnen und Aktivisten, dass es zu "unseren Werten" gehöre, dass Menschen unabhängig von Geschlecht und Sexualität "ohne Angst und frei in unserer Gesellschaft leben können". "Wer das nicht akzeptieren kann und sogar die Todesstrafe oder zumindest eine lange Haftstrafe für Homosexuelle fordert, wer Homosexuelle auf offener Straße angreift, der hat in unserer Gesellschaft keinen Platz." Ähnlich wie in Hinblick auf rechtsextreme Instrumentalisierungen von Frauen*rechten zeigt sich auch hier, dass die Thematisierung von Homofeindlichkeit vor allem der Verbreitung von Rassismus dient. Von den anfänglichen, durchwegs unterschiedlichen Positionen der "Identitären" haben sich inzwischen eindeutig queerfeindliche Politiken durchgesetzt.

Die zwar durchaus nicht eindeutigen Positionierungen der "Identitären" zur sexuellen Selbstbestimmung müssen vor diesem Hintergrund immer auch als strategische Mittel in ihren rassistischen Abgrenzungsdiskursen verstanden werden. Dass sich inzwischen eindeutig queerfeindliche Politiken durchgesetzt haben, wird auch an der Betriebsamkeit ehemals "Identitärer" in den aktuellen Angriffen auf trans*-Rechte und Dragqueen-Lesungen deutlich.

Freiheitliche LGBTIQ-Feindlichkeit

In den Politiken der FPÖ, die wir in Anlehnung an Heribert Schiedel (2014) und Anton Pelinka (2013) ebenfalls dem rechtsextremen Spektrum zuordnen, hingegen lassen sich kaum Nuancen in der propagierten LGBTIQ-Feindlichkeit finden. Anders als beispielsweise in Deutschland, wo mit Alice Weidel eine lesbische Frau als Bundessprecherin an der Spitze der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland (AfD) steht und sich bereits 2014 die Interessengemeinschaft Homosexueller in der AfD gründete, sind in der FPÖ bislang keine (selbst) geouteten homosexuellen Politikerinnen und Politiker bekannt. Die einzige Ausnahme stellt Gerald Grosz dar, der als "unabhängiger Kandidat" bei den letzten Bundespräsidentschaftswahlen antrat, zuvor in der FPÖ (bis 2005) und dann im Bündnis Zukunft Österreich (bis 2015) aktiv war. Er verpartnerte sich bereits 2013 mit seinem Lebensgefährten und tritt regelmäßig mit seinem Partner in der Öffentlichkeit auf. Gerade im Wahlkampf inszenierte er sich als hypermaskuliner Mann, der noch "die Eier" habe, die österreichische Politik zu verändern.

Insgesamt lässt sich die Politik der FPÖ als eindeutig LGBTIQ- und queerfeindlich einordnen – wie die zahlreichen Versuche zeigen, rechtliche Verbesserungen für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt zu verunmöglichen oder rückgängig zu machen. Die FPÖ hatte nicht nur die Verpartnerung gleichgeschlechtlicher Paare abgelehnt, sondern auch mit allen Mitteln versucht, die "Ehe für alle" zu verhindern. Aus Mangel an rechtlichen Alternativen ist die FPÖ inzwischen zur Forderung übergegangen, die heterosexuelle Ehe zu privilegieren. Der ehemalige FPÖ-Innenminister Herbert Kickl blockierte zudem das 2018 vom Verfassungsgerichtshof beschlossene Recht auf eine geschlechtsneutrale Eintragung (drittes Geschlecht) im Personenstandsregister (ZPR) und in Urkunden. Neben der LGBTIQ-Feindlichkeit, die sich gegen rechtliche Verbesserungen richtet, lässt sich in den Reihen der FPÖ auch eine Fülle abwertender homo- und transfeindlicher Äußerungen finden. Angesichts der Aufhebung des Adoptionsverbots für homosexuelle Paare durch den Verfassungsgerichtshof 2015 sprach beispielsweise die Familiensprecherin der FPÖ, Anneliese Kitzmüller, von einem "schwarze[n] Tag für Österreichs Kinder", da "die Psyche der Kinder links liegen" gelassen werde, "[w]ährend Lesben und Schwule ins Zentrum gerückt werden". Auch gegen Sexualpädagogik der Vielfalt machte die FPÖ immer wieder mobil. So kampagnisierte die Partei unter anderem gegen sexualpädagogisch arbeitende Vereine wie Selbstlaut oder L(i)ebenslust, und einzelne FPÖ-Politikerinnen und -Politiker wetterten in den vergangenen Jahren unter Bezug auf den rechtsextremen Kampfbegriff "Frühsexualisierung" gegen sexuelle Bildung der Vielfalt.

Queerfeindliche Covid-19-Maßnahmengegnerinnen und -Maßnahmengegner

Dass sich auch Covid-19-Maßnahmengegnerinnen und -Maßnahmengegner in den Kreis jener einreihen, die aktuell gegen Kinderbuchlesungen von Dragqueens mobilisieren, kommt ebenfalls nicht von ungefähr. So findet sich eine Reihe bekannter Antifeministinnen und Antifeministen, die sich in den vergangenen Jahren auch als Covid-19-Verharmloserinnen und -Verharmloser hervortaten. So postete beispielsweise der homofeindliche Psychiater Raphael Bonelli im April 2021 auf Youtube ein Video unter dem Titel "Die Diskriminierung von Ungeimpften beginnt!". Darin nahm er Bezug auf eine in Deutschland lebende Ärztin, die von ihrem Arbeitgeber gedrängt worden sei, sich impfen zu lassen. Sexualisierte Gewalt verharmlosend, sprach er in diesem Zusammenhang von einer "Vergewaltigung" durch die Impfung. An anderen Stellen wiederum zog er holocaustrelativierende Vergleiche zwischen Impfskeptikerinnen, Impfskeptikern und dem Vernichtungsantisemitismus des Nationalsozialismus.

In antifeministisch und queerfeindlich motivierten Verschwörungserzählungen wurde das Covid-19-Virus immer wieder als göttliche Strafe für Sünden, die durch Feminismus, LGBTIQ-Rechte, sexuelle Freiheiten und/oder Abtreibung sowie eine Abkehr von der vermeintlich natürlichen beziehungsweise göttlichen Ordnung ausgelöst worden seien, verhandelt. So rief beispielsweise die einflussreiche Konvertitin und Antifeministin Gabriele Kuby in ihrem Text "Corona ruft zur Umkehr!" (Kuby 2020) aus, dass es sich bei dem Virus um eine Strafe für Homoehe, Abtreibung, sexuelle Entfesselung und Abkehr von der göttlichen Ordnung handle. Die Philosophin Cicek Sahbaz meint sogar, dass sich mit "dem Anstieg der Zahl der Corona-Infizierten [...] auch die Anzahl an Aussagen durch die Akteure des Anti-Genderismus, die die Homosexualität beziehungsweise die LGBTIQ-Personen für die Pandemie verantwortlich machten" (Sahbaz 2021, 77f.), vermehrte. Auch in Wien wurde im Rahmen einer Demonstration der Initiative Querdenken Anfang September 2020 auf der Hauptbühne unter tosendem Applaus eine Regenbogenflagge mit dem Hinweis zerrissen, dass diese ein Symbol von "Kinderschändern" sei. Wie so oft blieb die Tat jedoch ohne Konsequenzen, und so wurden die bekannte Covid-19-Maßnahmengegnerin Jennifer Klauninger sowie ein "freier Journalist" Anfang März 2022 am Wiener Straflandesgericht vom Vorwurf der Verhetzung freigesprochen.

Verbindende LGBTIQ-Feindlichkeit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Abwertung von Lebens- und Liebensformen abseits der heterosexuellen Norm einen zentralen, wenn auch oftmals übersehenen Bestandteil rechtsextremer Ideologie ausmacht. Bereits die für rechtsextremes Denken charakteristische Propagierung des normativen Geschlechterdualismus sowie der heterosexuellen Familie bildet schließlich die Basis jeglicher Diskriminierung von Menschen, die diesen Vorstellungen nicht entsprechen. Dabei zeigt sich hinter der Abwehr einer Pluralisierung von Lebensentwürfen einerseits ein Bedürfnis nach strengen Ordnungskonzepten, die Orientierung, Klarheit und Eindeutigkeit verschaffen sollen, um so auch die Angst vor Widersprüchen, Ambivalenzen und Ambiguitäten auflösen zu können. Andererseits dient LGBTIQ-Feindlichkeit auch der Aufrechterhaltung von Privilegien, die zumeist Menschen vorbehalten sind, die heteronormativen Vorstellungen entsprechen.

Nicht zuletzt ermöglicht LGBTIQ-Feindlichkeit auch Allianzenbildung zwischen den unterschiedlichen Spektren des Rechtsextremismus, Konservatismus und politischem Katholizismus und verschwörungsideologischen Szenen. Aktuell zeigt sich diese Zusammenarbeit unter anderem in den Angriffen auf Dragqueen-Lesungen, zu den "Identitäre" beziehungsweise ihre Nachfolgeorganisationen, Corona-Maßnahmengegnerinnen und -Maßnahmengegner, christliche Fundamentalistinnen und Fundamentalisten sowie die FPÖ gemeinsam mobilisierten. Den Gründen für die zunehmende Bedeutung LGBTIQ-feindlicher Agitationen im (österreichischen) Rechtsextremismus sowie der Rolle der Medien bei der Verbreitung rechtsextremer Angriffe von LGBTIQ-Feindlichkeit widmet sich der zweite Teil. (Judith Goetz, Brigitte Temel, 19.7.2023)