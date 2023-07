19.40 REPORTAGE

Re: Flamingos oder Flughafen? – Natur in Albanien bedroht Mitten im Vogelparadies, in der Narta-Lagune in Südalbanien, soll ein internationaler Flughafen entstehen. Er bringe Touristen ins Land, schaffe Arbeitsplätze, so die albanische Regierung. Der Flughafen würde eines der letzten unberührten Naturparadiese im europäischen Raum zerstören, warnen Naturschützer. Bis 20.15, Arte

20.15 AGENTENLEBEN

James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte (USA/GB 1977. Lewis Gilbert) James Bond, die Zehnte. Ein britisches und ein sowjetisches U-Boot sind spurlos verschwunden. Meisteragent "Bond, James Bond" (Roger Moore) verbündet sich mit seiner russischen Kollegin (Barbara Bach). Bis 23.00, ProSieben

20.15 FERIEN

Ostrowski macht Urlaub Michael Ostrowski macht sich wieder auf in die Ferien, diesmal via Autostopp. Und landet am Ufer des Neusiedler Sees. Hir trifft er auf Bienen, Wein, Musik. Bis 21.15, Servus TV

20.15 POLITTHRILLER

Gefährliche Wahrheit (D 2021, Jens Wischnewski) Der Brand einer heruntergekommenen Mietskaserne fordert mehrere Menschenleben, darunter das eines 14-jährigen Jungen. Die angeschlagene Lokalzeitung Tageskurier hat damit eine große Story. Journalistin Maren (Lisa Maria Potthof) vermutet, dass es sich bei dem Brand nicht nur um ein Unglück handelt. Von Jens Wischnewski inszenierter Thriller im Spannungsfeld von Wirtschaft, Politik und Medien. Bis 21.45, Arte

21.00 ISABELLE HUPPERT

Eine Frau mit berauschenden Talenten (La daronne, F 2020, Jean-Paul Salomé) Patience (Isabelle Huppert) arbeitet als Dolmetscherin für die Polizei, für die sie Drogendealertelefonate übersetzt. Als sie der Pflegerin ihrer Mutter helfen will, schlüpft sie in eine neue Rolle und avanciert zur glamourösen maghrebinischen Drogenpatin. Bis 22.40, One

Film

Patience Portefeux (Isabelle Huppert) verwandelt sich in eine maghrebinische Drogenpatin in "Eine Frau mit berauschenden Talenten", 21.00 Uhr, One. ARD Degeto/Neue Visionen Filmver

20.15 VINYL

High Fidelity (USA 2000, Stephen Frears) Rob Gordon ist Besitzer eines Schallplattenladens in Chicago. Als ihn seine Freundin verlässt, lässt er seine wichtigsten Beziehungen – und deren Ende – Revue passieren. John Cusack wendet sich direkt ans Publikum und erzählt mit Selbstironie die Geschichte seines Lebens. Adaptierung des großartigen Romans von Nick Hornby. Bis 23.35, ZDF Neo

22.25 NA BUMM!

3 Engel für Charlie – Volle Power (Charlie’s Angels: Full Throttle, USA 2003, McG) Schießen, springen, treten, ducken, schlagen, fliegen, sprengen - und die Frisur hält. Wer’s nicht gesehen hat, der glaubt es nicht. Bis 0.00, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die Freimaurer – Alptraum der Diktatoren Hitler fürchtete eine jüdisch-freimaurerische Verschwörung mit dem Ziel einer Weltherrschaft. Franco wähnte eine freimaurerisch-kommunistische Verschwörung als Gefahr für das katholische Spanien und Mussolinis Kontrollwahn duldete keine Geheimgesellschaften. Bis 00.05, ORF_2