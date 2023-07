Birgit Baumann aus Berlin

Rund 26 Grad hatte es am Donnerstag in Berlin. Dennoch kam Kai Wegner (CDU) nachmittags nicht in Badehose ins Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg. Für den Regierenden Bürgermeister von Berlin standen ja auch nicht Planschen und Pommes frites auf dem Programm, sondern ein ernstes Thema: Randalen in den Berliner Freibädern.

"Es war ein friedliches Szenario, wir haben viele Kinder und Familien gesehen", sagte Wegner zunächst nach seinem Lokalaugenschein, fügte aber hinzu, dass die Erholungsanlagen nicht zu "rechtsfreien Räumen" werden dürften.

In der Hitze sollen Freibäder Abkühlung bieten – eigentlich. AP/Michael Probst

Als er sein Büro im Roten Rathaus Ende April übernommen hatte, war es noch vergleichsweise kühl gewesen. Doch nun haben tagelange Temperaturen um die 30-Grad-Marke Wegner ein hochsommerliches Problem beschert: Prügeleien unter Badegästen, Gewalt gegen das Bäderpersonal.

Die Situation lässt sich grundsätzlich kurz so beschreiben: Es gibt zu wenige Bäder für die vielen Menschen, und in den Anlagen ist auch noch zu wenig Personal.

In den vergangenen Tagen musste die Polizei mehrmals anrücken. Das große Columbia-Bad in Neukölln wurde am Sonntag gegen 17.45 Uhr überhaupt vom Sicherheitsdienst und der Polizei geräumt. Zuvor hatte es laut Berliner Bäder-Betrieben (BBB) "Auseinandersetzungen von jugendlichen Badbesuchern mit den Beschäftigten und dem Sicherheitsdienst des Bades" gegeben.

Die Tage danach blieb es ruhig, was aber nicht an der Disziplin der Besucherschaft lag. Das Bad sperrte gar nicht erst auf, weil sich so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krankgemeldet und angegeben hatten, ihrem Job nicht mehr nachgehen zu können.

Nach einem Brandbrief der Angestellten ist das Columbiabad in Neukölln geschlossen. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Sie hatten schon im Juni einen Brandbrief an die Bäderleitung geschrieben, aus dem der Tagesspiegel zitierte. Darin wurde auf "das untragbare Ausmaß der Umstände" aufmerksam gemacht. Täglich werde die Hausordnung "vorsätzlich missachtet". Mitarbeitern, Frauen, Minderheiten, besonders Trans- und queeren Menschen, werde immer häufiger Gewalt angedroht.

"Verbale Attacken, das Spucken oder Pöbeln" seien üblich. Personal werde "bewusst psychisch terrorisiert", heißt es in dem Schreiben. Es handle sich meist um Jugendliche aus arabischen, aber auch tschetschenischen Familien.

Nicht neben jeder Decke

Darüber, wie das Problem behoben werden könnte, gab es in den vergangenen Tagen unterschiedliche Ansichten. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sah zunächst eigentlich die Bäder am Zug: "Ich habe die klare Erwartungshaltung, dass die Berliner Bäder-Betriebe alles daransetzen, ihrem gesetzlichen Auftrag gerecht zu werden." Sie müssten "für die Sicherheit in ihren Anlagen Sorge tragen".

Da das Thema immer größer wurde, berief sie aber einen Krisenstab ein und begab sich am Donnerstag gemeinsam mit Wegner ins Bad. Danach teilten die beiden die neuen Sicherheitsmaßnahmen mit: Künftig müssen sich Besucherinnen und Besucher vorab mit Namen und Adresse registrieren, um ins Bad zu kommen. Vor den Bädern und an den Zäunen werden Videokameras installiert. Zudem sollen die Zäune verstärkt werden. Innerhalb der Abgrenzungen wollen Spranger und Wegner nach Sicherheitspersonal verstärken.

Allerdings betonte Spranger: "Wir werden nicht neben jede Decke einen Polizisten stellen." Kurz nach den Vorkommnissen hatten die Bäder-Betriebe mit Personalknappheit argumentiert und nach mehr Polizeikräften gerufen, was diese nicht grundsätzlich begeistert.

"Wir kriegen das personell nicht gestellt. Polizisten sind auch keine Bademeister", sagt der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendro. Geplant sind nun jedoch mehr mobile Wachen vor den Eingängen der Freibäder. (Birgit Baumann aus Berlin, 13.7.2023)