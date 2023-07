Angeklagter verlas eine schriftliche Erklärung am Landesgericht in Linz und sprach von einer "Kurzsschlusshandlung"

Der 19-Jähriger, der im Februar eine Gleichaltrige mit Schneestangen getötet haben soll, stand am Donnerstag wegen Mordes in Linz vor Gericht. APA/VERENA LEISS

Samuel Z. hält einen A4-Zettel in Händen. Holprig liest der 19-Jährige eine von ihm verfasste Stellungnahme vor. "Ich weiß, dass es für mein Handeln keine Entschuldigung gibt – trotzdem wage ich den Versuch, mich bei den Angehörigen zu entschuldigen", führt der junge Mann am Montag auf der Anklagebank am Landesgericht Linz vor Richter Ralf Sigl aus. Was in den frühen Morgenstunden des 12. Februar dieses Jahres auf einer Forststraße nahe dem Skigebiet Sternstein passiert ist, sei auf ein "Sammelsurium von Umständen" zurückzuführen. "Das hat zu dieser Kurzschlusshandlung geführt", merkt Samuel Z., der sich beim Prozess schuldig bekennt, an. Für die 19-jährige Stefanie R. bedeutete dieses "Sammelsurium" das Ende ihres jungen Lebens.

Der Abend beginnt mit einem gemeinsamen Kasino-Besuch in Tschechien. Auf dem Heimweg legen Samuel Z. und Stefanie R. einen Zwischenstopp im Wald ein. Nach Intimitäten kippt die Stimmung, es kommt zum Streit. Für die junge Frau beginnt ein halbstündiger Überlebenskampf. Samuel Z. schlägt mit einer Schneestange zu. Die 19-Jährige kann sich ins Auto retten, bleibt aber beim Wegfahren in einer Schneewechte stecken. Samuel Z. steigt ins Auto, beginnt die junge Frau zu schlagen und zu würgen. Wieder kann Stefanie R. entkommen. Vor dem Fahrzeug greift der damals 18-Jährige erneut zu einer Schneestange – und tötet das Mädchen.

Gerichtspsychiaterin ortet Persönlichkeitsstörung

Im Rahmen des Prozesses warnte Gerichtsmediziner Harald Meyer die Zuschauer vor den Bildern, die er zeigen werde. Meyer berichtet von zahlreichen Verletzungen an Kopf, Hals und im Brustbereich durch massive Fußtritte und tiefe Stiche mit einem "stumpfen zylindrischen Gegenstand, wohl einer Schneestange". Er selbst habe noch nie eine solche Ansammlung von Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung gesehen.

Die Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner bescheinigte dem 19-Jährigen in ihrem Gutachten eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und die Gefahr, dass er wieder ähnliche Taten begehen könnte. Wenn er in Rage gerät, seien schwere Körperverletzungen bis hin zu Tötungsdelikten zu befürchten. Ein Prognosetool, das auf dem Verhalten von Straftätern beruhe, habe den Angeklagten in die sechste von sieben Risiko-Kategorien eingeordnet.

Als jungem Erwachsenen drohen dem 19-Jährigen zehn bis 20 Jahre Haft, lebenslang gibt es nicht. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum.

Ein Urteil wird am Abend erwartet. (Markus Rohrhofer, 14.7.2023)