Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer sorgt einmal mehr mit einem Video für Empörung. Christian Fischer

Nach dem "Brennpunkt Favoriten" und dem Brunnenmarkt in Ottakring hat Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer offenbar ein neues "Problemgebiet" in Wien gefunden, und zwar die Mariahilfer Straße. Einmal mehr produzierte der nicht amtsführende Stadtrat ein Video – und sorgte diesmal schon während der Dreharbeiten für Empörung.

Der grüne Bezirksrat Silvio Heinze veröffentlichte am Donnerstag ein Bild auf Twitter, das Mahrer telefonierend vor einem auf einer Bank schlafenden Mann zeigt, während er von einem Kameramann gefilmt wird; auch ein Fotograf war mit dabei.

Heinze habe "zufällig auf der #MaHü beobachtet, wie die @oevpwien einen 'Skandal' fabriziert". Mahrer habe sich dabei filmen lassen "wie er die Polizei ruft, weil ein Wiener auf einer Bank schläft und er ihn für nicht 'anschaulich' hält. Fragt nicht nach, wie es ihm geht oder ruft die Rettung." Heinze habe dann bei dem Mann nachgefragt, "ihm geht es gut, war nur warm und hat einen kurzen Mittagsschlaf gehalten. Der öffentliche Raum ist für alle da."

Situation "nicht akzeptabel"

Mahrer antwortete daraufhin direkt unter dem Tweet von Heinze. Er sei auf der Mariahilfer Straße unterwegs gewesen, "nachdem uns mehrere Menschen auf eine Verschlechterung der Situation aufmerksam gemacht haben." Dabei sei ihm der schlafende Mann aufgefallen. "Ich bin daraufhin zu ihm gegangen und konnte sehen, dass eine Atmung vorhanden war – also keine Lebensgefahr bestanden hat." Daraufhin habe er "für eine weitere Prüfung des Sachverhalts (...) die Profis", nämlich die Polizei, kontaktiert.

Die Situation auf der Mariahilfer Straße, nämlich dass Menschen "vermehrt auf den Parkbänken oder am Boden unter Flaschenbergen liegen und am Abend auch in Hauseinfahrten schwer betrunken campieren", sei aus Mahrers Sicht "nicht akzeptabel".

Videos sorgen für Kritik

Es war nicht das erste Mal, dass Mahrer mit einem umstrittenen Video für Aufregung sorgte. Ob Josefstädter Straße, Brunnenmarkt oder Gumpendorfer Straße: Der einstige Spitzenpolizist geht dorthin, wo er aus seiner Sicht Unsicherheitszonen, Kriminalitätshotspots und das Entstehen von No-Go-Areas festmacht. Begleiten lässt er sich dabei von einer Kamera.

Über den Brunnenmarkt in Ottakring etwa meinte er: "Syrer, Afghanen, Araber haben die Macht übernommen." Über den "Brennpunkt Favoriten" beklagte sich ein Mann, der sich später als Funktionär der ÖVP Favoriten herausstellte, im Gespräch mit dem Wiener ÖVP-Chef: "Du kannst dich da nicht mehr frei bewegen."

Die Videos sorgen für heftige Kritik von vielen Seiten. Die Darstellung teils migrantisch geprägter Viertel als "Brennpunkte" und "No-Go-Areas" hätte rassistische Untertöne, urteilten Kritiker. Auch innerhalb der ÖVP Wien soll nicht jeder mit der Kampagne zufrieden sein. (schi, 14.7.2023)