In Mittelgriechenland werden am Freitag und Samstag bis zu 44 Grad erwartet. Archäologische Stätten bleiben geschlossen, Beamte arbeiten im Homeoffice, Essenslieferanten dürfen erst spätnachmittags liefern

Ein Mann schützt sich in Athen vor der Sonne. EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Athen – In weiten Teilen Griechenlands werden am Freitag und Samstag Temperaturen von deutlich mehr als 40 Grad Celsius erwartet. Wie das meteorologische Amt mitteilte, werden vor allem in Mittelgriechenland Werte von bis zu 44 Grad erwartet. Bereits in der Nacht auf Freitag blieben die Temperaturen über 30 Grad – für den menschlichen Körper besonders anstrengend, da er sich bei solchen Temperaturen nur schlecht erholen kann, wie griechische Ärzte im Staatsrundfunk sagten.

Die Mediziner raten, viel Wasser zu trinken und Alkohol sowie zuckerhaltige Getränke zu meiden. Auch solle man sich so wenig wie möglich im Freien aufhalten. Um Personal und Besucher zu schützen, sollen am Freitag in Griechenland sogar manche archäologischen Stätten für mehrere Stunden geschlossen werden. Staatsbedienstete sind angehalten, im Homeoffice zu arbeiten. Zudem ordnete das Arbeitsministerium an, dass die Mitarbeiter von Lieferservices wie etwa Pizzadiensten erst nach 17.00 Uhr die Arbeit aufnehmen dürfen.

Die Hitzewelle soll mit kleinen Schwankungen auch die kommenden Tage andauern. Von Sonntag an werden zudem Nordwinde einsetzen. Wegen der extremen Trockenheit werde dann die Waldbrandgefahr hoch sein, teilte der Zivilschutz mit. Ein Rückgang der Temperaturen auf für die Jahreszeit übliche Werte um die 35 Grad ist nach Angaben der Meteorologen zunächst "nicht in Sicht". (APA, 14.7.2023)