Ukraine Ukrainische Soldatinnen müssen in Männeruniform kämpfen – Initiative will das ändern

Tausende Frauen sind in der ukrainischen Armee , doch die meisten tragen Uniformen, die an Körper von Männern angepasst sind. Eine Initiative will das mithilfe von Spenden ändern. Tausende Frauen haben schon eine neue Ausstattung erhalten