Die unvergleichliche Sophia Loren, hier im Film "Und dennoch leben sie" von 1961 unter der Regie von Vittorio De Sica, hat den Autor Dirk Schümer zur Namensgebung für seine lebenskräftige Marktfrau Cioccia in "Die schwarze Lilie" inspiriert. imago/United Archives

Eine europäische Bankenkrise, deren Milliardenschäden nicht die Spekulanten, sondern die Steuerzahler zu tragen haben. Dann eine tödliche Pandemie aus Ostasien. Und obendrein ein Krieg auf der Krim. Wem käme diese Konstellation nicht bekannt vor? Das ist Europa um 2020. Doch dieselben Katastrophen mussten die Menschen dieses Kontinents schon einmal bewältigen, und zwar vor 680 Jahren – im Mittelalter. Es war diese gespenstische Parallele aus finsterer Vergangenheit und beißender Aktualität, die mir die Idee für einen historischen Kriminalroman eingab.

Meine Schwarze Lilie spielt nicht in der Wall Street, doch die Ähnlichkeit der digitalen Broker von heute zu den frühesten Global Playern der spätmittelalterlichen Finanzwelt ist augenfällig. Das Bankrottprogramm von 2008 mit Lehman Brothers spulten bereits 1343 die beiden weltgrößten Bankhäuser, Bardi und Peruzzi, ganz ähnlich herunter. Erst waren Millionen Goldflorin aus der Bilanz verschwunden, dann gingen tausende Anleger bankrott – und dann erhöhte die Republik Florenz massiv die Steuern und ließ die Armen hungern, damit die Reichen ungeschoren davonkamen.

Scheißhäuser und Schandpfähle

Also nichts Neues unter der Sonne? Das wäre für einen Historienroman eine fatale Botschaft. Der nämlich muss die Vergangenheit immer auch als Abgrund schildern, in dessen Dunkel sie gewöhnlich nach ein paar Jahren abtaucht. Eine Stadt mit bewachten Mauern, schlammigen Gassen voller Pferdewagen, mit Scheißhäusern und Schandpfählen kommt Jugendlichen von heute kaum fremder vor als die untergegangene Welt ihrer eigenen Eltern mit Plattenspielern, Telefonzellen und Berliner Mauer. Es ist der Zaubertrick, den vergangenen Alltag ins Heute zurückzurufen, der den Reiz des Genres ausmacht.

Nehmen wir die Pandemie von 1348. Die Pest tötete damals aus heiterem Himmel jeden Dritten, und die Wissenschaft hatte nur zwei Erklärungsmuster: Strafe Gottes und fatale Planetenkonstellation. Verglichen damit war, bei allem Respekt vor den Toten und Erkrankten, Corona ein laues Lüftchen. Die Angst, die Verzweiflung der Menschen zwischen schreienden Sterbenden und überfüllten Massengräbern zu schildern – dazu können den heutigen Autor die knappen Chroniken von damals kaum inspirieren. Dennoch habe ich versucht, den hilflosen Abschied der Lebenden von ihren Kindern und das Grauen vor dem sicheren Ende zu schildern. Wie wären wir mit solch einem Trauma fertiggeworden?

Spaß an der Historie

Es mag makaber klingen, doch gleichzeitig kommt der Spaß an der Historie ins Spiel. Ohne Eskapismus zwischen Alkohol und Lotterbett hätten auch die damaligen Menschen die Pest nicht überstanden. Gerade diese vitale Zähigkeit unserer Ahnen gegenüber Vergänglichkeit und Leid beschert einem Roman übers Mittelalter seine Faszination. Das große Sterben, das der Autor am Beginn seines Buches in aller Drastik schildert, brachte Boccaccios Dekameron hervor, das erste erotische Meisterwerk der europäischen Literatur. Also habe ich mir Boccaccio vorgestellt, wie er sich als verkrachter Schriftsteller durch die Pandemie gemogelt hat, während seine Mitmenschen auf den Gräbern tanzten.

Boccaccio hatte als Kaufmannslehrling auch den Bankencrash der Bardi und Peruzzi aus nächster Nähe miterlebt. Mit ihm, einem der größten Erzähler der Literaturgeschichte, als Kronzeugen konnte ich den erhaltenen Abrechnungen des 14. Jahrhunderts Leben einhauchen. Der gigantische Bilanzbetrug von damals ist von Historikern genauestens erforscht. Die Reichen blieben reich, während die Armen hungerten und bald darauf der Pest ausgemergelter zum Opfer fielen als Adel und Bürgertum. Es gibt Konstanten in unserer kapitalistischen Kultur.

Schümer: Für Lesevergnügen braucht es Recherche. imago images / Klaus W. Schmidt

680 Jahre altes Verbrechen

Damit die Leserschaft von heute an diesem 680 Jahre alten Verbrechen ihr Lektürevergnügen bekommt, braucht es allerhand Recherche. Das Florenz von damals mit seinen Palazzi und seinen Märkten, seinen Siechenhäusern und Bordellen ist ein bestens erforschter Sozialkosmos; es gibt tausende Seiten von Geschichtsliteratur zum Ausschlachten. Wir wissen unsagbar gut Bescheid: über die Flussmühlen im Arno; über das wilde Spektakel der Hinrichtungen mit glühenden Zangen; über sexy Frauenkleider mit Dekolleté und High Heels; über Schwulenlokale mit geschminkten Mönchen und Männern in Frauenkleidern bis hin zu den masochistischen Peitschenorgien der Geißler.

Solche grellen Bilder sind für einen Krimi Gold wert. Und doch muss ich, damit das Bild komplett wird, ein bisschen schummeln. Nicht bei den belegbaren Fakten natürlich. Es darf keine Vespa durchs Bild fahren, und schon die Erwähnung einer Minute oder eines Meters (Erfindungen des 19. Jahrhunderts) würde die Fiktion ebenso zerstören wie Tomaten, Spaghetti, Kartoffeln, Tabak. Schummeln musste ich bei den Schicksalen meiner Figuren, bei ihren Gesprächen nachts im Bett und ihrem Beislgeplauder. Das nämlich steht in keiner Chronik. Was die Menschen damals im Geheimen glaubten, wen sie verfluchten, welchen Mördern und Henkern sie knapp entgingen – das bildet das Knochengerüst des Romans. Die Quellen des Mittelalters verraten uns zwar wenig von Atheisten, denen die gewalttätige christliche Dominanz ein Graus war. Und sie übersehen Frauen, die gerne die Schule besucht hätten und nicht gegen ihren Willen verheiratet worden wären. Worüber die Geschichtsschreibung schweigen muss, das kann ich meinen Protagonisten getrost in den Mund legen.

So werden die Toten der Vergangenheit zu Helden des Alltags. Auf dieser Ebene kann ich als Autor ein wenig Gott spielen – nämlich Schicksale wenden, Verlorene retten – und sogar Personen aus anderen Epochen ins Mittelalter verpflanzen.

Auf schwarzen Rössern in die Nacht

Schon in meinem letzten Roman, Die schwarze Rose, der sich in ironischem Pingpong mit Umberto Ecos Der Name der Rose misst, übernehme ich die semiotische Methode des Professors aus Bologna. Sein William von Baskerville mit Assistent Adson spiegelte Sherlock Holmes samt Doktor Watson. Bei mir hat der schlaue Franziskaner William als gereifter Ermittler überraschende Auftritte. Doch statt Conan Doyles britischen Spürnasen haben ansonsten coole Leinwandhelden das Heft in der Hand.

Im Kinofilm tragen solche Leute schwarze Hüte und Pistolen, enge Abendroben und geschminkte Lippen – bei mir verschwinden sie nicht in glänzenden Limousinen, sondern auf schwarzen Rössern in den Nebel der Nacht. Ich bin selbst immer wieder überrascht, wie gut meine verrückte Versuchsanordnung passt, den Privatdetektiv Philip Marlowe aus dem Los Angeles von 1950 durchs Mittelalter zu jagen. Deshalb schicke ich mit Genuss das zeitlose Personal des Film noir auf Zeitreise: Mafiabosse und Kleinganoven, Barsängerinnen und Schlägertypen, korrupte Polizisten und schmierige Voyeure. Auch das Florenz von 1348 ist voll von solchen Typen – ehrlich! Alles ist wahr, alles ist gelogen.

In der Schwarzen Rose agierte ganz unauffällig bereits Humphrey Bogart als Barmann. Und meine lebenskräftige Marktfrau Cioccia, der Traum aller Männer von Florenz, trägt in der Schwarzen Lilie den Namen, mit dem Sophia Loren sich im neorealistischen Film Und dennoch leben sie Bomben und Vergewaltigung im Rom des Zweiten Weltkriegs widersetzt. Manche Figuren sind eben immer schon da – und sowieso unsterblich. Wer aber einzig wissen will, welcher Rächer meine gierigen Banker einen nach dem anderen meuchelt, der findet kein semantisches Rätselspiel, sondern eine solide Krimihandlung.

Dirk Schümer, geb. 1962, arbeitet als Redakteur und Kulturkorrespondent, zuerst für die "FAZ" und seit 2014 für die "Welt"-Gruppe. Ende Juli erscheint bei Zsolnay sein zweiter Roman "Die schwarze Lilie".

Niemand weiß, was kommt

Geschichtsliebhaber dagegen begegnen historischen Figuren wie dem Autor Boccaccio, dem blinden Komponisten Francesco Landini, dem versoffenen Sohn von Dante Alighieri oder dem Chronisten Giovanni Villani. Wie Villani als einer der Ersten während der Pest wirklich starb, warum Dante wirklich aus Florenz fliehen musste, und aus welchem Grund Boccaccio sein Decamerone tatsächlich geschrieben hat – mein Job als Historienfälscher gibt mir die Möglichkeit, die wahren Ursachen ungelöster Rätsel der Historie mit viel Ironie zusammenzulügen.

Und die Theologie? Der allgegenwärtige Glaube des Mittelalters? Mir persönlich fehlt die Vorstellungskraft für ein höheres Wesen, das sich all das Chaos und Leid der Menschheitshistorie ausgedacht hat. Doch mich fasziniert das Ringen der Menschen mit einem Wesen, das sie Gott nennen und das sie mit Worten nie zu fassen kriegen. Voller Bewunderung und Mitgefühl lausche ich dem Dialog unserer Spezies mit ihrer eigenen Angst.

In noch einem weiteren Punkt gleicht das Leben der Menschen von 1348 unserem heutigen: Niemand weiß, was kommt; vielleicht geht die Welt ja wieder einmal unter. Wir versuchen, unser Leben nach vorn zu leben, und verstehen es allenfalls hinterher, wenn unsere Fehler nicht wiedergutzumachen sind. Genau das ist die ewige Konstellation des Kriminalromans. Leichen bleiben Leichen für immer. Und die einzige Phase des Lebens, die wir wirklich gestalten können, ist unsere Vergangenheit. (Dirk Schümer, 15.7.2023)