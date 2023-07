Electronic Arts gibt erste Informationen zur Fortsetzung der bekannten Sportserie an die Öffentlichkeit

Über 20 Jahre hieß eine der erfolgreichsten Videospielserien "Fifa". Nach dem Bruch mit dem gleichnamigen Sportverband wird der Titel in diesem Jahr erstmals "EA Sports FC" heißen – mit der Jahresbezeichnung 24. Hersteller Electronic Arts lässt jetzt erste Informationen zum Spiel durchsickern.

Welche anderen Modi es abseits von Ultimate Team geben wird, wollte der Entwickler noch nicht verraten. EA

Neue Playstyles

Am 29. September soll der diesjährige Teil der Serie erscheinen, ließ Electronic Arts am Donnerstag die Welt wissen. Vorbesteller dürfen schon eine Woche früher gegen den Ball treten. Als Testimonial wird der erfolgreiche Stürmer Erling Haaland das Cover zieren. Auf der Packung der Ultimate Edition finden sich zahlreiche Spieler. Wohl auch, um zu zeigen, dass man trotz des Bruchs mit der Fifa noch auf reale Lizenzen zugreifen kann.

Auch zum Gameplay gibt es erste Informationen. So sollen Verbesserungen an der im Spiel genutzten Frostbite-Engine die gewohnten technischen Sprünge liefern, die man auch aus den Vorjahren kennt. Nicht nur die Trikots sollen sich realistischer im Wind bewegen, auch das Stadion soll lebendiger wirken als zuletzt. Außerdem wird die Funktion "Playstyle" angesprochen, die Spielerinnen und Spielern bestimmte Fähigkeiten ermöglichen soll, die "zu ihrem Spielstil passen".

Weiters wird es neue Frauen-Ligen geben, namentlich die deutsche Bundesliga und die spanische Liga F.

EA SPORTS FC 24 | Official Announce Trailer

Ultimate

EA betont, dass der wichtigste Modus für sie weiterhin Ultimate Team bleibt. Die zwei Neuerungen für das "Sammelkartenspiel" sind, dass sich erstmals Frauen in diesem Modus finden, die dann Seite an Seite mit ihren männlichen Kollegen spielen können. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Spielerkarten weiterentwickeln und verbessern zu können.

Erscheinen wird das Spiel auf Steam, Epic, in der EA App, für PS4, PS5, Xbox One Xbox Series und Nintendo Switch. Preislich fangen die Versionen bei 50 Euro an und gehen bei der Ultimate Edition bis 110 Euro hinauf. (aam, 14.7.2023)