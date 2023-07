Was genau ist Aspartam?

Ein künstlicher Süßstoff, der unter der Nummer E951 gelistet wird. Er hat fast so viele Kalorien wie Zucker, ist aber 200-mal so süß, man braucht also deutlich weniger davon. Aspartam befindet sich vor allem in Softdrinks, Kaugummis, Eiscreme, Milchprodukten, aber auch in Medikamenten. Die zulässige tägliche Aufnahmemenge ist in der EU mit 40 mg pro kg Körpergewicht festgelegt. Das entspricht bei einer Person mit 70 Kilo, je nach Limonade, mindestens neun Dosen täglich eines solchen Getränks.

Was bedeutet die Einstufung "möglicherweise krebserregend"?

Insgesamt gibt es vier Klassifikationen: definitiv krebserregend, wahrscheinlich krebserregend, möglicherweise krebserregend und zu wenig Evidenz für eine Aussage. Stufe 3 von 4 ist also sehr vage. Auch rotes Fleisch, Nachtarbeit, heiße Getränke über 65 °C oder niederfrequente Magnetfelder fallen in diese Kategorie. Wichtig ist zu beachten, dass diese Kategorisierung die vorhandene wissenschaftliche Evidenz beschreibt, nicht das tatsächlich vorhandene Krebsrisiko. Und es beurteilt auch nicht die Menge, die eine Krebsgefahr auslösen könnte. Im konkreten Fall zeigt die Einstufung zeigt in erster Linie auf, dass hier noch Forschungsbedarf besteht.

Wie ist die Studienlage?

Es gibt in erster Linie Hinweise aus Tierstudien, dass Aspartam krebserregend ist. Diese wurden aber mit viel höheren Mengen durchgeführt, als sie ein Mensch realistischerweise konsumiert. Eine vielbeachtete Humanstudie von 2022 hat gezeigt, dass Menschen mit hohem Aspartamkonsum ein leicht erhöhtes Krebsrisiko haben, es ist 1,15-mal so hoch.

Wie schädlich sind Light-Limos jetzt?

Aspartam ist in den meisten Light-Getränken enthalten. Wie meistens macht aber auch hier die Dosis das Gift. Ernährungswissenschafterin Yasmin Eder betont, dass man zum Durstlöschen Wasser oder ungesüßte Tees trinken soll. Ab und zu ein Glas Saft oder Limonade, am besten mit Wasser verdünnt, sind okay, auch für Kinder. Das sollte aber wirklich die Ausnahme, nicht die Regel sein.

Ist Zucker die bessere Alternative?

Nein, zahlreiche Studien zeigen, dass Zucker in zu großen Mengen der Gesundheit definitiv schadet. Aber bei Zucker ist vielen bewusst, dass er ungesund ist, man reduziert ihn eher. Süßstoffe dagegen vermitteln das Gefühl, dass ja "eh kein Zucker" drin ist. Es gibt übrigens keine "gesunde" Alternative zu Zucker oder Süßstoffen, wie etwa Agavendicksaft oder Honig. In diesen steckt Fruktose, der Fruchtzucker. Der ist genau so schädlich wie die Glukose im Haushaltszucker. Die beste Lösung ist, weniger zu süßen. Wie das gelingen kann, darüber hat DER STANDARD hier berichtet.

Bieten Süßstoffe irgendwelche Vorteile?

Nein, ist der Ernährungswissenschafter Uwe Knop überzeugt. Sie helfen nicht einmal beim Abnehmen. Es gibt keine einzige Studie, die zeigt, dass man mit dem Konsum von Süßstoff statt Zucker besser Gewicht verliert. Will man dauerhaft weniger wiegen, komme es auf viele unterschiedliche essenzielle Faktoren an – und auf Zuckerreduktion. Darüber hat DER STANDARD hier berichtet.