Bürgermeister Harald Preuner (re., ÖVP) bei der Sitzung des ÖVP-Landespräsidiums nach der Landtagswahl im April. APA/BARBARA GINDL

Salzburg - Der Salzburger Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) hat am Freitag angekündigt, bei den Gemeinderatswahlen 2024 nicht mehr anzutreten. Der 63-Jährige begründete seinen Rücktritt in einer Pressekonferenz mit seinem Alter, nannte zudem auch berufliche Gründe. Preuner besitzt eine Fahrschule, dessen Leiter bald in Pension geht. Da es aktuell schwierig sei, eine geeignete Person als Nachfolge zu finden, will er die Fahrschule künftig selbst leiten.

Preuners Nachfolger soll Rechtsanwalt Florian Kreibich werden, der siet 2019 Gemeinderatsmitglied ist. Kreibich soll 2024 als Spitzenkandidat der Volkspartei antreten.

Preuner ist seit 2017 Bürgermeister der Stadt Salzburg. Damals setzte er sich in einer Stichwahl gegen SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger durch und folgte SPÖ-Bürgermeister Heinz Schaden, der im Swap-Prozess verurteilt worden ist. (luza, 14.7.2023)