Beamtinnen und Beamte dürfen sich auf einen Kaffee einladen lassen, aber kein Geld für einen Kaffee annehmen. IMAGO/Michael Gstettenbauer

In Korruptionscausen muss es nicht immer um Millionenbeträge gehen, wie ein aktueller Fall vor der Bundesdisziplinarbehörde zeigt. Ein Mitarbeiter des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) nahm von einer vermeintlichen Russin fünf Euro Trinkgeld für einen Kaffee an – und ist nun disziplinarrechtlich zu einem "Schuldspruch ohne Strafe" verurteilt worden.

"So beginnt Korruption"

Der Beamte hat sich laut der Entscheidung der Disziplinarbehörde bisher nichts zu Schulden kommen lassen. Er gab sein Fehlverhalten zu. Der Vorfalle tue ihm leid, die Frau habe ihm fünf Euro für die Kaffeekasse übergeben, mit denen er für seine Mitarbeiterinnen zehn Nespresso-Kapseln kaufte. Er habe sich nichts Böses dabei gedacht und wohl angenommen, dass das Kaffeegeld unter die sogenannte 3K-Regel (Kuli, Klumpert, Kaffee) fällt – also unter Dinge, die Beamtinnen und Beamte annehmen dürfen.

Der Disziplinaranwalt – so etwas wie ein Staatsanwalt bei der Disziplinarbehörde – sah das in seinem Plädoyer anders: Laut Dienstrecht ist es Beamtinnen und Beamten verboten, Geschenke anzunehmen. Für Bargeld gibt es dabei keine Wertgrenze. Deshalb sei auch die Annahme von fünf Euro rechtswidrig gewesen. "So beginnt Korruption, und genau das soll verhindert werden", führte der Disziplinaranwalt aus.

Kein Geld zum Jubiläum

Die Disziplinarbehörde hat das in ihrer aktuellen Entscheidung genauso gesehen. Zwar habe sich die vermeintliche Russin wohl nichts dabei gedacht und wollte sich schlichtweg für die rasche Bearbeitung ihres Anliegens bedanken. Der Mann hätte als langjähriger Beamter aber wissen müssen, dass die "Annahme von Bargeld niemals in die sogenannte 3K-Regel fällt". Hätte die Frau direkt Kaffee-Tabs als Dankeschön übergeben, wäre der Fall womöglich anders zu beurteilen gewesen, heißt es in der Entscheidung.

Da der Beamte sich geständig zeigte und veranlasste, dass das Geld rücküberwiesen wird, sah die Disziplinarbehörde keinen Grund für eine Strafe. Zudem habe es bereits Konsequenzen für ihn gegeben, betonte der Beamte selbst. Sein Dienstgeber habe sich dazu entschieden, ihm keine Weihnachtsbelohnung und keine Belohnung zum 40-Jahr-Jubiläum zu bezahlen. Eine derartige Belohnung kann laut Gesetz an Beamte bezahlt werden, wenn diese "treue Dienste" leisten.

Strafrechtlich verboten?

Soweit bekannt, gab es gegen den Beamten neben dem disziplinarrechtlichen Verfahren keine strafrechtlichen Ermittlungen. Ob sein Verhalten überhaupt einen strafrechtlichen Tatbestand erfüllt, ist in der österreichischen Rechtswissenschaft umstritten.

Bei der klassischen Bestechung sind schon kleinste Geschenke strafbar. Das ist dann der Fall, wenn ein Amtsträger ein Geschenk annimmt und dafür im Gegenzug ein pflichtwidriges Amtsgeschäft durchführt. Bei einer Geschenkannahme wie im aktuellen Fall ist das anders: Ist das Geschenk an den Beamten geringfügig und ortsüblich, kann die Strafbarkeit entfallen. Gerichte ziehen die Grenze meist bei 100 Euro.

Manche Fachleute argumentieren, dass diese Grenze zwar für Geschenke gilt, nicht aber für Bargeld. Im renommierten Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch heißt es dagegen, dass es "schwer nachvollziehbar" sei, warum eine Geldspende für die Kaffeekasse im Büro eines Amtsträgers verboten sei, der Kaffee, den man vorher kauft und dem Amtsträger danach übergibt, aber nicht. Der aktuelle Fall zeigt jedenfalls: Für Beamtinnen und Beamte – nicht aber für Vertragsbedienstete – sieht das Beamten-Dienstrechtsgesetz (BDG) besonders strenge Regeln vor. (Jakob Pflügl, Fabian Schmid, 15.7.2023)