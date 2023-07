"Jagged Alliance 3" ist am 14. Juli für PC erschienen. THQ Nordic

24 Jahre lang mussten Fans auf die Fortsetzung des legendären Taktik-Krachers "Jagged Alliance 2" warten. Nun ist es endlich so weit, und mit dem dritten Teil der Serie ist die beinahe ein Vierteljahrhundert lang ersehnte Fortsetzung erschienen. Die gute Nachricht: Das Game scheint ein würdiger Vertreter der Reihe geworden zu sein und dürfte in die großen Fußstapfen des Vorgängers passen. Die ersten Reviews deuten jedenfalls auf ein ausgezeichnetes Game hin.

Lob für die Kämpfe und die Spielwelt

Das Magazin "Rock Paper Shotgun" lobt vor allem die gelungenen und chaotischen Kämpfe: "Der Kampf, das Herzstück, ist wirklich verdammt gut. Die Schießereien sind abwechslungsreich und chaotisch, die taktische Herausforderung realistisch genug, dass ich nie das Gefühl hatte, zufällig zu verlieren, sondern weil ich nicht genug Gefolgsleute mitgebracht habe, zu viel Druck auf einen wichtigen Söldner ausgeübt habe oder die Position von jemandem nicht richtig gedeckt habe."

Bei "Golem" kamen die Entscheidungen als Söldneranführer besonders gut an: "Als besondere Stärke führen wir hier die abwechslungsreichen und stimmigen Umgebungen und Einsätze an, und dass unsere Entscheidungen hier so starke Spätfolgen haben wie in wenigen anderen Spielen."

Die Spielwelt von Gran Chien wird durchwegs gelobt. THQ Nordic

Martin Deppe von "Gamestar" nennt "Jagged Alliance 3" genau die Fortsetzung, "die ich mir seit über 20 Jahren gewünscht habe." Und: "Vieles, was 'Jagged Alliance 2' so besonders gemacht hat, ist sogar noch größer und besser drin." Das Magazin vergab eine mit 89 Prozent sehr gute Wertung.

Bei "PC Gamer" ist man von der Gestaltung der Spielwelt, der fiktiven Insel Gran Chien, besonders angetan: "Jeder Platz auf der Karte ist ein maßgeschneidertes Schlachtfeld, oft mit unterirdischen Bereichen und Beute-Caches, die es zu finden gilt. Es gibt eine Menge interessanter Vertikalität (...). Dadurch fühlt sich Gran Chien wie ein Land an und nicht nur wie abstrakte Kacheln. Das Spiel sieht auch sehr gut aus. Die Schlachtfelder sind detailliert und wunderschön beleuchtet, das Wetter und die Tageszeit sehen toll aus und haben statistische Auswirkungen auf den Kampf."

Kritik an der Übersichtlichkeit

Aber das perfekte Spiel ist "Jagged Alliance 3" nicht geworden. Vor allem Schwächen in den Menüs und eine oft etwas störrische Kamera scheinen die meisten Testerinnen und Tester zu frustieren. Vor allem in Gebäuden oder bei Kämpfen in mehreren horizontalen Ebenen scheint die Übersicht zu leiden, und die Gefahr, einen Gegner zu übersehen, steigt. Das ist angesichts des Schwierigkeitsgrads fatal, denn schon ein Treffer eines Scharfschützen oder eine Salve aus einem Sturmgewehr sind genug, um den eigenen Söldnern den Tag zu versauen, heißt es etwa bei "PC Gamer". Bei "Golem" wird bemängelt, dass die Anzeige der Trefferwahrscheinlichkeit fehlt, diese war im Vorgänger ein Fixbestandteil.

Bei "PC Gamer" hat man mit den Bedienelementen eher weniger Freude: "Ein weiteres Manko ist die Benutzeroberfläche im Allgemeinen. Ich fand die im Kampf angezeigten Tooltips und Werteblöcke oft so klobig, dass ich mir wünschte, sie wären nur halb so groß. Dasselbe gilt für die Inventarbildschirme, bei denen man sich durch die sehr detaillierten Rucksäcke und Vorräte des Söldners scrollen muss, ohne dass es eine automatische Sortierung oder Bereinigungsoptionen gibt. Das ist unnötig umständlich und kann das Neuausrüsten eines ganzen Trupps zu einer lästigen Pflicht werden lassen", heißt es da.

"Dennoch ist die Empfehlung klar: 'Jagged Alliance 3' ist ein tolles Spiel geworden, das hoffentlich ein sehr viel größeres Publikum erreicht als primär die Fans der Vorgänger", urteilt der Tester von "Golem". Laut "Eurogamer" feiert die Serie eine lang verdiente Wiedergeburt: "Einer der großen Klassiker des Taktik-Genres geriet endlich an Leute, die verstanden, was die Serie ausmachte."

Das scheint auch die internationale Presse so zu sehen: "Jagged Alliance 3" hat derzeit auf Metacritic die sehr gute Wertung von 81 Prozent.

DER STANDARD testet "Jagged Alliance 3" derzeit ebenfalls, aber bis wir das letzte Camp der Bösewichte auf Gran Chien beseitigt haben, brauchen wir noch ein paar Tage Zeit. Vorab können wir aber auch bereits sagen: Haemimont Games und THQ Nordic haben ein großartiges Taktikspektakel abgeliefert, das uns nicht bei der Hand nimmt und Fehler gnadenlos bestraft.

"Jagged Alliance 3" ist am Freitag, 14. Juli 2023, für PC erschienen und kostet auf Steam 35,99 Euro.