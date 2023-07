Dafür müsste man jedoch zwei Prozent der Erdoberfläche anpinseln, wie ein US-Umweltforscher nachgerechnet hat – ein in vieler Hinsicht undurchführbares Unterfangen

Die Erde weiß anzumalen ist auch keine Lösung. Um dem Klimawandel beizukommen, hilft nur, die Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren. Foto: AFP/KCNA VIA KNS

Vor zweieinhalb Jahren stellte ein Team um Xiulin Ruan von der amerikanischen Purdue University in West Lafayette, Indiana, eine weiße Farbe von ganz besonderer Strahlkraft vor. Laut der damals im Fachjournal "ACS Applied Materials & Interfaces" erschienenen Studie soll dieses "weißeste" Weiß 98 Prozent des Sonnenlichts und der Infrarotwärme reflektieren. Dabei kommt es auch zu einem erheblichen Kühleffekt. Tests ergaben, dass eine mit diesem Weiß angestrichene Oberfläche um bis zu 4,5 Grad kühler ist als die Umgebungstemperatur – eine ideale Gebäudefarbe also für die gerade derzeit so heißen Innenstädte, aber nicht nur dort.

Potentes Weiß

Tatsächlich ergaben die Berechnungen, dass die Wirkung von mit diesem Weiß angepinselten Dächern unter Umständen auch Klimaanlagen ersetzen könnte. Eine 93 Quadratmeter große Dachfläche hätte demnach einen Kühlungseffekt von etwa zehn Kilowattstunden. Das innovative Purdue-Weiß basiert nicht auf herkömmlichem Titanoxid, stattdessen verwendeten die Forschenden Bariumsulfat (BaSO4), das kein UV-Licht absorbiert. Hinzu kommt, dass der Pigmentanteil in diesem Ultraweiß höher liegt als bei konventionellen Farben und dass die Größe der Pigmentpartikel variiere, was zu einer besseren Lichtreflektion beiträgt.

Wenn dieses hochreflektive Weiß also größere Gebäude kühlt, könnte man damit nicht auch gleich das Ansteigen der globalen Temperaturen abmildern, vielleicht sogar völlig stoppen? Auf dem Papier schon, meint Jeremy Munday von der University of California in Davis, und man müsste dafür überraschenderweise "nur" ein bis zwei Hundertstel der Erde mit diesem Weiß anstreichen.

Ein bis zwei Prozent sind immer noch sehr viel

Munday, der sich hauptsächlich mit sauberen Technologien befasst, hat die Fähigkeiten des Purdue-Materials in einer rasant wärmer werdenden Welt eingehend untersucht. Sein Ergebnis: Wären ein bis zwei Prozent der Erdoberfläche damit bedeckt, dann würde sich rein rechnerisch die Menge an Licht, die davon in den Weltraum zurückgeworfen wird, stark genug reduzieren, um die globale Durchschnittstemperatur zu stabilisieren.

Wäre das also die Lösung für den Klimawandel? Allenfalls nur theoretisch, denn zwei Prozent der Erdoberfläche ist immer noch gewaltig viel, die dafür nötige Farbmenge wäre nicht einmal ansatzweise herbeizuschaffen: Insgesamt hat die Erde eine Oberfläche von 510 Millionen Quadratkilometern. Zwei Prozent davon entsprächen in etwa der Fläche der Vereinigten Staaten, die gut 9,8 Millionen Quadratkilometer beträgt.

Die Grafik zeigt die monatlichen Durchschnittswerte der Nettostrahlung für 2017. Eine weiße Fläche, die der Summer der weiße Rechtecke entspricht, würde den Wärmefluss um fast ein Watt pro Quadratmeter reduzieren – das könnte ausreichen, um den Anstieg der globalen Erwärmung zu stoppen. Grafik: Jeremy N. Munday

Zwei Billionen Liter Farbe

Setzt man voraus, dass sich Purdue-Weiß wie handelsübliche Farbe einsetzten lässt und man für die beste Deckkraft ein zweites Mal drübergehen muss, kann man mit etwa 20 Liter 100 Quadratmeter anstreichen, das sind 200.000 Liter je Quadratkilometer. Nach Adam Riese bräuchte man für die gesamten USA – oder eine vergleichbare, rund um den Globus verteilte Fläche – also annähernd zwei Billionen Liter (2.000 Milliarden Liter) der weißen Hightech-Farbe – ein Unterfangen weit jenseits aller realistischen Möglichkeiten.

Dabei stellt sich noch nicht einmal die Frage, wo man all das Bariumsulfat herbekommen soll, das für die Produktion von Purdue-Weiß benötigt wird. Die Chemikalie wird hauptsächlich aus dem Mineral Baryt gewonnen, dass vor allem in Ländern wie China und Indien abgebaut wird. Die Emissionen, die beim Abbau des Minerals, bei der Herstellung, Verteilung und Aufbringung der Farbe frei werden, würden den kühlenden Effekt der globalen Anstreicherei wohl deutlich übertreffen – auch aus diesen Überlegungen heraus kann Mundays Farbrechnung nur Theorie bleiben. Letztlich wird uns wohl nicht viel anderes übrig bleiben, als dem Klimawandel durch massive Einsparungen bei den CO2-Emissionen entgegenzuwirken. (Thomas Bergmayr, 14.7.2023)