Die Arte-Dokumentation Venus & Serena – Aus dem Ghetto nach Wimbledon zeichnet den Hype um die Williams-Schwestern Venus und Serena nach und zeigt, wie aus einfachen Mädchen Tennislegenden wurden, deren Einfluss weit über den Platz hinausreicht.

Vater Richard trainiert seine Töchter mit eisernem Willen zur Höchstform. Sie ziehen in das berüchtigtste Ghetto von Los Angeles um, die Comptons. Das Ghetto macht die beiden "kugelsicher", wie ihr ehemaliger Trainer Rick Macci sagt.

Venus (rechts) und Serena mit ihrem Vater Richard Williams. Vater Richard war auch der Mentor, Trainer und Manager der beiden Schwestern. © Getty Images/Ken Levine

Junge afroamerikanische Mädchen, die selbstbewusst spielen, gibt es in der Tenniswelt so noch nicht, die bis in die 90er-Jahre vor allem weißen Eliten zugänglich war, berichten Journalistinnen in der Doku. Rassistische Vorurteile gehören zum Alltag der Schwestern. Profispieler John McEnroe stellt die Karriere der beiden im Profisport infrage.

Der Kontrast zwischen Amerikas Oberschicht und den Schwestern ist stets präsent, doch sie passen sich nicht an, sondern unterstreichen ihre Herkunft mit Braids und Perlen in den Haaren. Venus und Serena, die auch Mode studiert haben, werden zu Stilikonen.

Zusammen wie im Einzel-Spiel brechen die Williams-Schwestern sämtliche Rekorde. © Photo12/Alamy/Ben Lewis

Ein Tod in der Familie und gesundheitliche Probleme treffen Venus und Serena schwer. Serena wird nach ihrem Comeback wegen ihrer Muskeln oft als "Gorilla" bezeichnet, ihr wird vorgeworfen, sie sei "zu aggressiv" auf dem Platz. Sie tritt dennoch entschlossen in den Medien auf und posiert mit Venus für Magazin-Cover.

Venus und Serena sind Frauen, die sämtliche Rekorde gebrochen haben. Sie stehen für eine Verwirklichung des American Dream. (Eleni Ernst, 16.7.2023)