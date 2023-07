Im Gastbeitrag erklärt Nikolaus Handig, Jurist und Universitätsassistent an der Universität für Bodenkultur, warum Wölfe von einer aktuellen Gerichtsentscheidung profitieren können.

Im Visier der öffentlichen Debatte um Verordnungen, die das Töten (im Amtsdeutsch häufig "Entnahme" genannt) von geschützten Tierarten erlauben, steht eigentlich der Wolf. Doch es war der Fischotter, der nun Anstoß zu einer richtungsweisenden Entscheidung (Ra 2021/10/0162 und 0163) des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) gegeben hat. Deren Essenz: Umweltorganisationen können Entnahme-Verordnungen im Verwaltungsweg anfechten.

Mehrere Bundesländer erlauben per Verordnung den Abschuss von Wölfen. Künftig könnte das aber schwieriger werden. AFP/OLIVIER MORIN

Jagd auf die Fischotter(-Verordnung)

Ausgangspunkt des höchstgerichtlichen Erkenntnisses war ein Antrag zweier Umweltorganisationen: Sie verlangten von der niederösterreichischen Landesregierung, die von ihr erlassene Fischotter-Verordnung ersatzlos aufzuheben, weil sie der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) der EU widerspreche. Die FFH-Richtlinie normiert strenge Vorgaben für den Schutz von Pflanzen und Tieren, die es nur unter engen Voraussetzungen erlauben, geschützte Arten wie den Fischotter, Biber oder Wolf zu töten.

Diese unionsrechtlichen Vorschriften werden in Österreich vor allem durch die Jagd- und Naturschutzgesetze der Bundesländer umgesetzt, aber mitunter auch durch Verordnungen. Eine solche ist Niederösterreichs Fischotter-Verordnung: Sie regelt, wann, wo und wie Fischotter getötet werden dürfen, um den Ausfraß von Teichanlagen, die der Fischzucht dienen, zu verhindern – also dass Fischotter die dortigen Fische fressen.

Die niederösterreichische Landesregierung setzte sich nicht inhaltlich mit dem Antrag der beiden Umweltorganisationen auseinander, sondern wies ihn zurück. Dabei berief sie sich darauf, dass die Anfechtung von Verordnungen in Österreich gemäß der Bundesverfassung ausschließlich vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) möglich ist. Dagegen beschwerten sich die Umwelt-NGOs beim Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, das ihr Rechtsmittel jedoch mit dem erneuten Hinweis auf das Prüfungsmonopol des VfGH abwies. Daraufhin zogen die Umweltorganisationen weiter zum VwGH – und bekamen dort schlussendlich recht.

Aarhus-Konvention als Türöffner

Hinter der Entscheidung steht ein völkerrechtlicher Vertrag: die Aarhus-Konvention. Darin ist unter anderem vorgesehen, dass der Öffentlichkeit – insbesondere vertreten durch Umwelt-NGOs – Zugang zu Gericht (acces to justice) zu gewähren ist, um Verstöße gegen Umweltrecht bekämpfen zu können. Vertragspartei der Aarhus-Konvention ist auch die EU, weshalb die Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU (EuGH), an die sich auch österreichische Gerichte und Behörden halten müssen, für die Interpretation der Konvention bedeutend ist. Der EuGH leitet aus der Aarhus-Konvention in Verbindung mit der Grundrechtecharta der EU ab, dass Umweltorganisationen immer dann ein Recht haben müssen, gegen nationale verwaltungsbehördliche Entscheidungen vorzugehen, wenn diese einen Bezug zu Umweltrecht der EU haben.

Bei der Fischotter-Verordnung ist das der Fall, weil sie den von der FFH-Richtlinie vorgesehenen Artenschutz umsetzt und Verordnungen verwaltungsbehördliche Entscheidungen sind. Umweltorganisationen müssen demnach in der Lage sein, die Fischotter-Verordnung anzufechten. Auf die übliche Art, nämlich vor dem VfGH, haben sie diese Möglichkeit allerdings nicht, wie der VwGH feststellte: Der VfGH erkennt Umweltorganisationen bisher keine Antragslegitimation in Verordnungsprüfungsverfahren zu.

Deshalb greift das Argument, die Verordnungsanfechtung sei nur vor dem VfGH möglich, laut VwGH "zu kurz". Weil Umweltorganisationen ihr unionsrechtlich gebotenes Überprüfungsrecht nicht verwehrt werden darf, seien "die österreichischen Behörden und Gerichte gefordert, für effektiven gerichtlichen Rechtsschutz zu sorgen", so das Höchstgericht.

Verordnungsanfechtung im Verwaltungsweg

Für den konkreten Fall der Fischotter-Verordnung heißt das, dass die niederösterreichische Landesregierung den Antrag auf Aufhebung nicht zurückweisen durfte, sondern inhaltlich prüfen hätte müssen – auch wenn das nationale Recht eine solche Möglichkeit eigentlich nicht vorsieht. Das bedeutet im Ergebnis eine Verordnungsprüfung im Verwaltungsweg, vorbei am VfGH: Unionsrecht macht es möglich. Ganz neu ist das allerdings nicht, der VwGH hat Ähnliches schon im Luftreinhalterecht entschieden.

Was nun für Fischotter gilt, muss auch für sämtliche anderen von der FFH-Richtlinie geschützten Arten gelten, insbesondere für den Wolf, für den in einigen Bundesländern Abschuss- bzw. Entnahme-Verordnungen bestehen. Umweltorganisationen können jeweils einen Antrag auf Änderung bzw. Aufhebung einer solchen Verordnung an jene Behörde richten, die sie erlassen hat.

Kommt die Behörde dem Antrag nicht nach, hat sie darüber einen Bescheid zu erlassen, der dann vom zuständigen Verwaltungsgericht überprüft werden kann. Das Gericht darf allerdings nur aussprechen, ob die Entscheidung der Behörde richtig war oder nicht: Selbst aufheben oder abändern dürfte daher etwa das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich die Fischotter-Verordnung nicht.

Aufschiebende Wirkung?

Eine wichtige, noch nicht geklärte Frage ist jene nach der aufschiebenden Wirkung der Verordnungsanfechtung im Verwaltungsweg: Entfaltet eine Entnahme-Verordnung bereits Wirkung, obwohl sie gerade bekämpft wird? Wohl nicht, denn diesfalls wäre der Rechtsschutz weitgehend wirkungslos: Schließlich könnte die Tötung der Tiere nicht rückgängig gemacht werden, wenn sich die Rechtswidrigkeit der Verordnung herausstellt. Mit dem geforderten "effektiven gerichtlichen Rechtsschutz" und dem unionsrechtlichen Effektivitätsgrundsatz wäre das nicht vereinbar. Demnach darf die Geltendmachung von durch Unionsrecht verliehenen Rechten nicht praktisch unmöglich gemacht oder übermäßig erschwert werden. (Nikolaus Handig, 16.7.2023)