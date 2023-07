Moskau – In Russland ist am Freitagmorgen (Ortszeit) bei einem Unfall in einer Uran-Anreicherungsanlage mindestens ein Mensch getötet worden. Die Strahlungswerte am Standort der Fabrik in Nowouralsk in der Region Ural östlich von Moskau seien normal, berichtete die Nachrichtenagentur RIA am Freitag. Der Techniker sei nicht an Strahlungseinwirkung verstorben, sondern Verletzungen erlegen, die er bei dem Unfall erlitten hatte.

Der Betreiber der Anlage, das Uraler Elektrochemische Kombinat, teilte mit, abgereichertes Uranhexafluorid sei um 9.13 aus einem Zylinder entwichen. Die Substanz ist hochgiftig, radioaktiv und verflüchtigt sich leicht. Warum der Zylinder undicht war, wurde nicht mitgeteilt. Mehrere Mitarbeiter der Anlage seien zur medizinischen Untersuchungen geschickt worden, der Großteil konnte entlassen werden, nachdem sie dekontaminiert wurden.

"Es besteht keine Gefahr für die Einwohner von Nowouralsk und das Personal der Anlage", teilte das Kombinat mit. Demnach wird dort Uran für den Einsatz in Atomkraftwerken angereichert. (Reuters, 14.7.2023)