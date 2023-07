"Straffe Wadeln", "Gladiator" Russell Crowe oder Prinz Harry – in der zweiten Folge bleiben fast keine Wünsche offen. Außer der Wunsch nach der Liebe.

In Liebesg’schichten und Heiratssachen geht es um 20.15 auf ORF 2 wieder um alles, was das Herz begehrt. Gekonnt wird die Kamera auf Details gelenkt, die erste Kandidatin Doris beim Obstschneiden gefilmt. Wie die 44-Jährige zugibt, hat sie eine große Affinität zu Dekoelementen.

Der Raum, gefüllt mit Rieseneulen, Zwergen und anderen Figürchen, lenkt beinahe schon vom Wesentlichen ab – der Partnersuche. "Gladiator" Russell Crowe und Prinz Harry gefallen ihr besonders gut. Doch Doris gibt Entwarnung: Sie weiß, "dass es solche Männer nur im Fernsehen gibt".

Unterhaltsam ist auch Lisi, deren Hobby der Line-Dance ist. Vor der Kulisse der Alpen steppt und hüpft die Pensionistin mit Gleichaltrigen zu Schlagermusik. Ludwig hofft auf einen Partner mit "straffen Wadeln". Der Bodypainting-Weltmeister des Jahres 2017 beschreibt die Sehnsucht nach einem Mann "wie ein schöner, erholsamer Urlaub, der aber leider noch in der Ferne liegt".

„Der Mann soll sich für spirituelle Themen interessieren, romantisch und tolerant sein, stabil mit beiden Beinen im Leben stehen, mich zum Lachen bringen und geduldig sein." weiß Naama aus Wien. ORF/Talk TV/Sonja Aufderklamm

Von einem Mann träumt auch Künstlerin und Kinesiologin Naama. Mit einem Ständchen stellt sie ihre Gesangskünste unter Beweis. Pensionist Franz möchte mit seiner neuen Partnerin unbedingt das Tanzbein schwingen.

Die Liebessuchenden zeigen sich kompromissbereit. Naama arbeitet an ihrer Pünktlichkeit. Wie Kupplerin Nina Horowitz bemerkt, war Naama zu Hause, als das Team läutete – aber sie "hatte noch die Lockenwickler drinnen". Bernd ist ­bereit, über das Alter seiner Partnerin zu ­reden. So oder so, die Liebe bleibt für alle eine Herzensangelegenheit. (Eleni Ernst, 17.7.2023)