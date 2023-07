"Das LSD-Comeback", "Böhmi bruzzelt", "Die Akte General", The Light in the Hall" - Mit Radiotipps

19.20 DOKUMENTATION

Das LSD-Comeback Psychedelische Drogen erleben derzeit ein spektakuläres Comeback – 80 Jahre nach dem ersten LSD-Trip, den der Erfinder Albert Hoffmann 1943 ­dokumentierte. Bis 20.15, 3sat

19.45 SHOW

Böhmi bruzzelt Sommerzeit: Jan Böhmermann kocht und spricht, heute mit Youtuberin Sally Özcan. Es gibt Lammspieße mit Zwiebelsalat und Fladenbrot. Lecker!

Bis 20.15, ZDF neo

20.15 BIOPIC

The Founder – Die wahre Geschichte von McDonald’s (USA 2016, John Lee Hancock) Michael Keaton als Handelsreisender Ray Kroc, der ein Familienunternehmen zu einem Imperium macht. Hancock erzählt den Aufstieg der Fastfoodkette. Bis 22.20, Servus TV

23.20 POLITDRAMA

Die Akte General (D 2016, Stephan Wagner) In der Bundesrepublik der 1950er-Jahre führt der Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (Ulrich Noethen) einen einsamen Kampf gegen die Vertuschung nationalsozialistischer Ver­brechen und das Wegschauen. Ein besonderes Anliegen ist ihm die Ergreifung Adolf Eichmanns. Bis 0.50, SWR 3

23.35 GANGSTERFILMKLASSIKER

Rififi (Du rififi chez les hommes, F 1954, Jules Dassin) Eine Viererbande plant einen spektakulären Juwelenraub, Gefahr droht nicht nur von der Polizei, sondern auch von Gaunerrivalen. Berühmt für seine dialogfreie Einbruchsszene, ist Rififi von US-Regisseur Jules Dassin (The Naked City) ein Meilenstein des französischen Film noir und so etwas wie die Großmutter aller Caper-Movies.

Bis 1.10, 3sat

23.35 MAGAZIN

Afrika TV Zu Gast bei DJ Willy in der Afrika Star Parade ist die Musikerin Iceti Igho aka Ice Tee. Die gebürtige Nigerianerin schreibt und komponiert Songs und ist auch als Schauspielerin aktiv. Bis 0.05, Okto

2.10 KONZERT

Prince: Sign o’ the Times Im Juni 1987 lässt Prince die letzten Konzerte seiner Europatournee filmen, die mit später zusätzlich ­gedrehten Szenen in seinem Studio zusammengeschnitten wurden. Bis 3.55, 3sat

Streaming

HORROR UND SPASS

The Horror of Dolores Roach Nachdem ­Dolores Roach aus dem Gefängnis entlassen wurde, bietet Freund Luis ihr einen Job als Masseurin an. Doch ihr neuer Job macht sie bald zur Mörderin. Zu ihrem Glück ist Luis ihr behilflich, denn in seinem Restaurant bieten sich einige Verwertungsquellen für die Leiche. Wer jetzt schon würgen muss, kann beruhigt(er) sein, die Serie soll nämlich vor allem lustig und schrullig sein. Mit Justina Machado. Amazon Prime

Dolores Roach (Justina Machado) findet bei Luis (Alejandro Hernandez) einen Job als Masseurin.Eine Tätigkeit, die offenbar nicht ganz ihren Vorstellungen entspricht: "The Horror of Dolores Roach", abrufbar auf Amazon Prime Foto: Jasper Savage/Prime Video

DRAMATISCH

The Light in the Hall 18 Jahre nach dem Tod von Ela Roberts (Ella Peel) kehrt ihre ehemalige beste Freundin und Journalistin Cat ­Donato (Alexandra Roach) zurück in den ­walisischen Ort Llanemlyn. Der Täter Joe Thomas (Iwan Rheon) wird nun auf Bewährung aus der Haft entlassen und gibt immer noch keine Auskunft über die Tat oder ­darüber, was mit der Leiche passiert ist. Elas Mutter Sharon (Joanna Scalan) fürchtet, ­niemals mit dem Tod ihrer Tochter ab­schließen zu können. Canal+

SPANNEND!

Then You Run Ein idyllischer Sommerausflug wird zu einer lebensgefährlichen Flucht durch ganz Europa. Die Freundinnen Tara (Leah McNamara), Ruth (Yasmin Monet Prince), Stink (Vivian Oparah) und Nessi ­(Isidora Fairhurst) fahren nach Rotterdam, als plötzlich Taras Vater tot aufgefunden wird. Sky

