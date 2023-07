Panama Sechs Tonnen Haiflossen in Panama sichergestellt

Die Polizei in Panama hat mehr als sechs Tonnen Haiflossen sichergestellt. Die Fischteile waren in einem Container gelagert, der rund 60 Kilometer westlich der Hauptstadt Panama-Stadt entdeckt wurde. Laut Behörden wurden fünf Menschen festgenommen. Haiflossensuppe gilt vor allem in ostasiatischen Ländern als Delikatesse. Dort werden umgerechnet mehrere Hundert Euro pro Kilogramm gezahlt. Dem Volksglauben nach soll Haiflossensuppe den Alterungsprozess bremsen, den Appetit fördern, das Gedächtnis verbessern und die Potenz steigern