Der Kanzler wird von seinen Strategen gerade auf Angriff gebürstet. Der Gegner: Herbert Kickl. Österreich schlittert in einen erbitterten Wahlkampf. Was macht das mit Türkis-Grün?

Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler haben noch etwas mehr als ein gemeinsames Jahr vor sich – und einen langen Wahlkampf. APA/ROLAND SCHLAGER

Es war kein Zufall. Es ist dem Kanzler nicht passiert. Er hat sich nicht in Rage geredet und dann mehr gesagt, als er wollte. Es gab einen Plan. Karl Nehammer und seine Strategen hatten sich das im Vorfeld des "Kanzlergesprächs" mit Journalistinnen und Journalisten gut überlegt. Nehammer hatte ein Wording im Kopf, als er sich am Dienstag an den großen Besprechungstisch im Kanzleramt setzte, um die Fragen der Medien zu beantworten. Er sollte und wollte den FPÖ-Chef hart angreifen. So hart wie noch nie zuvor. Und das tat er.

Herbert Kickl sei "ein Sicherheitsrisiko für das Land", sagte Nehammer. Es war eine wohldurchdachte Attacke.

FPÖ-Wähler umgarnen

Inhaltlich kann und will der Kanzler die Freiheitlichen kaum attackieren. Dafür sind die blauen Positionen jenen der ÖVP in vielen Fällen zu ähnlich. Außerdem möchte Nehammer Kickls Wählerschaft umgarnen und zu sich ziehen. Das gelingt nicht, indem er Kickls Themen und damit jene der blauen Sympathisanten in der Luft zerreißt. Das weiß man auch in der ÖVP.

Nehammer solle mehr wie Sebastian Kurz agieren, der gefallene Politstar, der für viele noch immer Anziehungskraft verströmt, hieß es oft in seiner Partei. Genau das versucht Nehammer jetzt: Er will die salonfähige Alternative zu den Freiheitlichen darstellen. Dort der Staatsfeind, hier der Staatsmann.

Wobei man sich unwillkürlich fragt: Geht es tatsächlich nur um Kickl? Oder auch um die FPÖ? Der Kanzler versucht hier, eine Abstufung des Bösen vorzunehmen: Grundsätzlich gehe es ihm um Kickl, der sei ihm, der ÖVP und dem Land nicht zumutbar. Es sei gar nicht auszudenken, wie es um Österreich bestellt sei, wollte Kickl tatsächlich Kanzler werden. Und das wolle Nehammer mit allen Kräften zu verhindern versuchen. In diesem Punkt ist er unmissverständlich.

Mutige These

Auf etliche Nachfragen, ob er nun nur eine Koalition mit Kickl oder doch der ganzen FPÖ ausschließe, bleibt der Kanzler aber vage. Gehe sein Plan auf und Kickls FPÖ werde maximal Zweiter, stelle sich diese Frage nicht, glaubt Nehammer. Der ÖVP-Chef geht davon aus, Kickl würde sich dann von sich aus zurückziehen. Diese These ist zumindest mutig.

Denn Kickl ist in der FPÖ derzeit unumstritten – und ein Wahlerfolg ist ihm im Grunde gewiss. Bei der vergangenen Nationalratswahl lagen die Freiheitlichen bei 16 Prozent. Umfragen prognostizieren den Extremrechten derzeit rund 28 Prozent. Da müsste schon etwas Drastisches passieren in den kommenden Monaten, dass Kickl bei der Wahl 2024 als Verlierer dasteht.

Verschwendete Stimmen

Nehammer und seine Partei hält das nicht davon ab, eine neue Erzählung in die Welt zu setzen, die lautet: Kickl ist nicht "nur" ein Sicherheitsrisiko für das Land, sondern auch ein Risiko für die FPÖ. Nämlich dann, wenn die Freiheitlichen ernsthaft eine Regierungsbeteiligung anstreben – und sie an der Person Kickl scheitert. Abseits der ÖVP schließen sowieso alle Parteien schon längst eine Koalition mit Herbert Kickl aus.

Nehammer versucht also, einen Keil zwischen die FPÖ und Kickl zu treiben. Eine Strategie, die aktuell wenig erfolgversprechend scheint. Sie richtet sich aber wohl ohnehin nicht wirklich an die Freiheitlichen – sondern an ihre potenziellen Wählerinnen und Wähler. Nehammer will ihnen zuflüstern: An die Macht kommt Kickl ohnehin nicht, eine Stimme wäre Verschwendung.

Trotz oder wegen Kickl?

Nun kann man sich natürlich fragen, ob der blaue Höhenflug in Umfragen trotz Kickl oder wegen Kickl stattfindet. Endgültig beantworten lässt sich das nicht. Tatsache ist aber, dass die Umfragewerte der FPÖ massiv gestiegen sind, seit Kickl Parteivorsitzender ist. An diesem Umstand ist schwer vorbeizukommen. Kickl erhebt den Kanzleranspruch, und das wird mit jeder neuen Umfrage glaubhafter.

Die Frage der Glaubwürdigkeit stellt sich in diesem Zusammenhang auch für die ÖVP. Eigentlich stellen sich zwei Fragen. Erstens: Kann sich die ÖVP aussuchen, wer Chef einer anderen Partei ist? Wohl nein. Und zweitens: Ist die Ansage überhaupt glaubwürdig? Eher nein. Auf Landesebene gibt es bereits Koalitionen mit der FPÖ. In Oberösterreich schon seit drei Jahren. Schwarz-Blau folgte dort auf Schwarz-Grün, das könnte Modellcharakter für den Bund haben.

Politische Umarmung

Und wie das mit den Ansagen vor der Wahl zu bewerten ist, hat man kürzlich sehr deutlich in Niederösterreich und dann in Salzburg gesehen. ÖVP und FPÖ waren jeweils im politischen Infight, bevor sie nach der Wahl trotz anderslautender Aussagen zuvor zueinanderfanden. Weder Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich noch Wilfried Haslauer in Salzburg machten aus ihrer Abneigung – wahrscheinlich ist auch Abscheu kein zu starkes Wort – ein Geheimnis: Sie trugen ihre Verachtung für die FPÖ und auch für ihre Spitzenrepräsentanten offen zur Schau, ehe sie diese schließlich politisch umarmten.

Die Landesparteien der FPÖ in Oberösterreich, in Niederösterreich und in Salzburg sind allesamt auf Kurs, da gibt es keinerlei Widerspruch zu Parteichef Herbert Kickl. Im Gegenteil. Manfred Haimbuchner in Oberösterreich sagt man zwar nach, kein allzu großer Freund von Kickl auf persönlicher Ebene zu sein, inhaltlich trennt die beiden allerdings wenig. Marlene Svazek in Salzburg gilt als die freundlichere Person, in der Sache trennt sie aber überhaupt nichts von Kickl, sie ist stramm auf Linie. Udo Landbauer in Niederösterreich wirkt politisch und in seinem Auftreten ohnedies wie Kickls jüngerer Klon. Die Distanz, die die Volkspartei auf Bundesebene zu Kickl aufbauen möchte, ist also nicht allzu glaubhaft.

Gegner lächerlich machen

Es scheint vielmehr eine Strategie zu sein, Kickl möglichst der Lächerlichkeit preiszugeben. Mit süffisantem Lächeln unterstellte Nehammer dem FPÖ-Chef eine "Pferdelogik" in Sicherheitsfragen. Nehammer spielte damit auf Kickls Obsession an, mit der er als Innenminister unter Kurz die Anschaffung von Polizeipferden und die Einrichtung einer berittenen Polizeieinheit vorangetrieben hatte. Nehammer und Innenminister Gerhard Karner – ebenfalls von der niederösterreichischen ÖVP – erinnern auch mit Nachdruck daran, dass Kickl den Verfassungsschutz instrumentalisiert und ruiniert habe.

Der aktuelle Streit um den Raketenabwehrschild Sky Shield ist wiederum eine Gratwanderung, auf beiden Seiten: Sowohl Nehammer als auch Kickl berufen sich dabei auf die Neutralität. Nehammer meint, nur mit der Teilnahme an Sky Shield ließe sie sich im Ernstfall wehrhaft verteidigen. Kickl argumentiert, dass Österreich seine Neutralität preisgebe, wenn es sich in Sicherheitsfragen anderen Staaten ausliefere.

Türkises Risiko

Beide wissen: Die Neutralität ist der überwiegenden Zahl der Österreicher ein heiliges Gut. Aber Kickl in Sicherheitsfragen die Kompetenz abzusprechen erscheint den ÖVP-Strategen ein geeignetes Konzept, selbst wieder einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Der eine setzt in der Verteidigung Österreichs auf Pferde, der andere auf Raketen, so die Erzählung.

Ein Risiko ist den ÖVP-Leuten bewusst: Vielleicht mag es gelingen, Kickls Image ins Negative zu drehen. Es kann aber auch sein, dass sich wie bei Jörg Haider oder Kurt Waldheim ein Jetzt-erst-recht-Effekt einstellt und sich die FPÖ-Sympathisanten umso entschlossener hinter Kickl versammeln – und den FPÖ-Chef nicht als Gabe an einen roten, schwarzen oder einen anderen blauen Kanzler opfern wollen.

Doch was bedeutet das für die türkis-grüne Koalition?

Den Grünen kommt es gelegen, dass sich Nehammer von Kickl abgrenzt. In der Ökopartei steigt zunehmend der Druck, gegen die ÖVP Position zu beziehen, seit in den Ländern eine schwarz-blaue Koalition nach der nächsten aus dem Boden schießt. Und so werden auch die Grünen immer angriffiger.

Zank mit der FPÖ

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler bezeichnete Aussagen der niederösterreichischen Landeshauptfrau kürzlich als "präfaschistoid". Johanna Mikl-Leitner hatte sich in mehreren Stellungnahmen auf die "normal denkenden Menschen" bezogen, die sie vertrete. "Eine derartige Herangehensweise ist das Einfallstor für das Böse in der Welt, um in der Diktion der katholischen ÖVP zu sprechen", erklärte Kogler im Profil. Das Wording der ÖVP-Politikerin sei "brandgefährlich", befand der oberste Grüne.

Die Antwort folgte prompt und in einer erstaunlichen Ungehobeltheit: "Dieses präpotente Meinungsdiktat der moralisch Erhabenen wird unerträglich", entgegnete der niederösterreichische ÖVP-Klubchef Jochen Danninger. Und fügte an: "Dabei zeigt der moralische Hochadel der Grünen einmal mehr, dass er von den tatsächlichen Sorgen der schweigenden Mehrheit der Menschen in diesem Land keine Ahnung hat." In der Stadt Wien sind sich ÖVP und Grüne ohnehin offen spinnefeind.

Was geht noch?

Sieht so eine funktionierende koalitionäre Zusammenarbeit aus?

"Wir waren nie eine Liebesbeziehung. Wir sind eine Zweckgemeinschaft", sagte Nehammer kürzlich in der ZiB 2. Ähnliches ist seitens der Grünen zu hören. "Dass wir inhaltlich weit auseinanderliegen, war schon immer klar", sagt eine Grüne.

Beobachterinnen interner Abläufe nehmen hingegen sehr wohl eine Zuspitzung wahr: "ÖVP und Grüne hassen einander inzwischen wie die Pest", sagt eine Spitzenbeamtin in einem der größten Ministerien. "Beide Seiten versuchen, der jeweils anderen etwas herauszupressen. Es gibt überhaupt kein Miteinander. Jeder kämpft für sich."

Pragmatisus als Kleber

Was die Koalition zusammenhält, ist Pragmatismus. Beide Parteien müssen mit Verlusten bei der kommenden Wahl rechnen. Gemeinsam haben ÖVP und Grüne in Umfragen schon längst keine gemeinsame Mehrheit mehr. "Uns geht es darum, noch möglichst viel umzusetzen", sagt ein Grüner. Und die grüne Liste an größeren Projekten, die noch ausstehen, ist lange: Klimaschutzgesetz, Verbot neuer Ölheizungen, Informationsfreiheitsgesetz inklusive der Abschaffung des Amtsgeheimnisses. "Schwierig ist für uns, dass die ÖVP durch die schwache Führungsspitze keine klaren Strukturen hat. Das macht Verhandlungen unberechenbar", sagt der Insider.

Das größte Problem der Grünen ist womöglich: Die ÖVP hat ihre Klientel zuletzt recht gut bedient und Geld verteilt – die Unternehmenssteuern sinken, die kalte Progression ist abgeschafft, Unternehmenshilfen sind zugesagt. Und im Hintergrund wird selbst in Regierungskreisen zugegeben: Vieles von dem, was noch umgesetzt wird, wird im Rahmen eines Abtauschs passieren. Gemeint ist: Die Grünen bekommen etwas, das ihnen ein Anliegen ist, die ÖVP kann dafür etwas umsetzen, mit dem sie bei ihrer potenziellen Wählerschaft punkten kann. Steht auf der türkisen Bucketlist weniger als auf der grünen, haben die Grünen schlechtere Karten.

In der ÖVP heißt es, es gebe noch drei große Ziele bis zur kommenden Wahl: Inflation senken, eine Gesundheitsreform und erfolgreiche Verhandlungen mit den Ländern im Rahmen des sogenannten Finanzausgleichs. Das sind allerdings alles Themen, an denen auch die Grünen ein Interesse haben.

Strategisches Dilemma

Darüber hinaus befinden sich die Grünen in einem strategischen Dilemma, was ihr Kernthema für den kommenden Wahlkampf betrifft: Sie müssen es schaffen, auf die vielen offenen Flanken im Klimaschutz hinweisen, ohne gleichzeitig ihre eigene Arbeit der vergangenen Jahre zu diskreditieren. Schließlich stellen die Grünen aktuell mit Leonore Gewessler die zuständige Klimaschutzministerin.

"Es gibt kaum jemanden, der die Koalition mit den Grünen noch gut findet", sagt ein ÖVP-Politiker. "Nach der letzten Wahl war die Zusammenarbeit alternativlos, jetzt muss man das ordentlich zu Ende bringen, aber niemand findet, dass es super läuft." Je näher der Wahlkampf rücke, desto mehr würden die Grünen "zur Belastung" für die ÖVP – "mit ihrer Identitätspolitik", auch mit "völlig überschießenden Forderungen" im Umweltbereich.

Viele in der Volkspartei nehmen es den Grünen darüber hinaus bis heute übel, dass sie "Sebastian weggeputscht" hätten. Kogler hatte Kurz nach Bekanntwerden der Ermittlungen ein Ultimatum gestellt.

Gemeinsamer Feind

An vorgezogene Neuwahlen glaubt dennoch fast niemand – der Plan sieht vor, dass im Herbst 2024 gewählt wird. Immerhin haben ÖVP und Grüne auch einen gemeinsamen Feind: Andreas Babler, den neuen SPÖ-Chef. Die Grünen könnte er bei der Wahl Stimmen kosten; die ÖVP versucht, in Abgrenzung zu dem Linken ihr Profil zu schärfen.

In der ÖVP wird Babler allerdings nicht als große Gefahr wahrgenommen. "Bei uns brennen noch immer die Dankeskerzen auf dem Nachttisch, dass Hans Peter Doskozil an uns vorübergegangen ist", sagt ein türkiser Stratege süffisant. Doskozil, Bablers Gegenkandidat, "hätte die Blauen ausgeräumt, aber auch uns". Jetzt heiße es, auf Kickl zu fokussieren. Die Hoffnung der ÖVP für den Wahlkampf lautet: Im direkten Duell werde Nehammer dann doch besser ankommen als der ruppige FPÖ-Chef. "Gerade bei Frauen."

Sicher ist: Österreich steht ein erbitterter Wahlkampf bevor. (Katharina Mittelstaedt, Michael Völker, 15.7.2023)