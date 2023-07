Durch die derzeitige Hitzewelle strengt die Arbeit am Bau zusätzlich an. APA/ROLAND SCHLAGER

Alle Jahre wieder ploppt die heiße Debatte auf. Spätestens im Juli brennen die Straßen, und die im Freien Arbeitenden sind widrigen Bedingungen ausgesetzt. Die Gewerkschaften fordern einen Rechtsanspruch auf Hitzefrei, mittlerweile schon ab 30 Grad Celsius. Das Arbeitsministerium und die WKO erklären wieder, warum es das nicht geben wird. Dabei verrennen sich beide Seiten völlig. Sie sollten lieber die Alarmsignale ernst nehmen, die sich durch so ein Symptom wie eine unzumutbare Hitze auf Baustellen zeigen: Das Arbeiten an sich muss aufgrund der Klimakrise völlig umgedacht werden. Wer braucht einen Rechtsanspruch auf Hitzefrei, oder warum wird wegen Grad Celsius diskutiert, wenn die Hitzeperioden länger und härter werden? Und die Winterperioden dafür milder? Die Alarmsignale zeigen Politik und Wirtschaft, sie sollten jetzt die Vorteile der neuen Arbeitswelt und New Work ausnutzen.

Es braucht jetzt flexible, neue Arbeitszeiten und kein Festhalten an Kernarbeitszeiten. Hitzeperioden und Starkregen werden zu starker Flexibilität zwingen. Projektaufträge sollten auf die Wintermonate ausgeweitet werden, wenn sie mild genug sind. Genauso braucht es den Fokus auf neue Technologien, wie nachhaltige Kühlsysteme für Kräne, Bagger und Hallen oder Container. Auch um Jobs attraktiv zu halten, zählt am Ende kein Rechtsanspruch auf Hitzefrei, sondern wie fortschrittlich sich ein Arbeitgeber an Veränderungen anpasst. (Melanie Raidl, 14.7.2023)