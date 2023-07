Die Polizei befragte die sechs Deutschen am Freitag. imago images/localpic

Palma de Mallorca – Wegen einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung sind auf Mallorca sechs Deutsche festgenommen worden. Gegen die Touristen werde wegen eines mutmaßlichen "sexuellen Angriffs" ermittelt, teilte die spanische Polizei am Freitag mit. Sie sollen sich in einem Hotel in Palma an einer ebenfalls aus Deutschland kommenden jungen Frau vergangen haben.

Gerichtstermin am Samstag

Der Vorwurf des "sexuellen Angriffs" umfasst nach spanischem Recht eine Vielzahl von Straftaten von Online-Übergriffen bis zu Vergewaltigung. Die sechs Deutschen – alle zwischen 20 und 29 Jahren – wurden laut Polizei am Freitag befragt. Sie sollen am Samstag einem Richter vorgeführt werden.

Nach Informationen der "Mallorca Zeitung" lernte die junge Deutsche einen der mutmaßlichen Täter am Mittwochabend an der Playa de Palma kennen und ging freiwillig mit in sein Hotel. Dort sei es zunächst zu einvernehmlichem Sex gekommen, berichtete das Blatt unter Berufung auf die Polizei. Plötzlich seien aber Freunde des Mannes ins Zimmer gekommen und hätten die Frau mutmaßlich vergewaltigt. (APA, 14.7.2023)