Der Medienkonzern Axel Springer ("Bild", "Welt24") bringt seine US-Medienmarke "Politico" in Deutschland an den Start. Das politische Magazin soll dabei mit dem Berliner Medien-Startup Pioneer des früheren "Handelsblatt"-Chefredakteurs Gabor Steingart kooperieren. An Steingarts Gründung Media Pioneer Publishing AG ist Springer mit 35,9 Prozent beteiligt.

Springers US-Portal für Politik und Branchen geht in Deutschland an den Start. Politico Screenshot

"Mit Politico Deutschland bringen wir eine unserer wichtigsten journalistischen Marken in den Heimatmarkt von Axel Springer", sagte Springer-Chef Mathias Döpfner. Springer betreibt auch schon eine Deutschland-Variante des US-Zukaufs "Business Insider". "Politico" hat bereits eine europäische Variante. (red, APA, Reuters, 14.7.2023)