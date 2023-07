Werner Kogler gab sich in der "ZiB 2" am Freitag durchaus zuversichtlich hinsichtlich noch offener Regierungsprojekte. APA/TOBIAS STEINMAURER

"Es wird so viel umgesetzt wie nie zuvor", betonte Vizekanzler Werner Kogler (Die Grünen) mehrmals auf die Frage von "ZiB 2"-Moderator Martin Thür, warum wesentliche Projekte der Regierung nur schleppend vorangehen - wie etwa das Informationsfreiheitsgesetz, das Klimaschutzgesetz oder Postenbesetzungen wie zuletzt im Bundesverwaltungsgericht (BvWG).

Die Koalitionsarbeit zum Klimaschutzgesetz verglich er mit dem "Bohren harter Bretter". Österreich wolle ein besseres Klimaschutzgesetz als andere Länder, deswegen dauere dies auch länger. Generell gab sich Kogler zuversichtlich - die Emissionen würden bald sinken. Es seien auch noch nie so viel Photovoltaikanlagen installiert gewesen. Dies könne allerdings auch an den Strompreisen liegen, merkte Thür an. Bezüglich der Postenbesetzung im BvWG und des Informationsfreiheitsgesetzes, das eigentlich im Herbst umgesetzt werden sollte, gab sich Kogler ebenfalls durchaus zuversichtlich.

Klebeproteste mehr Schaden als Nutzen

Kogler bezeichnete es als brandgefährlich, "mit der Geschichte unseres Landes", Menschen in "normal denkend" und "nicht normal denkend" einzuteilen, wie es die niederösterreichische Landeshaupfrau Johanna Mikl-Leitner kürzlich formuliert hatte. Damit begründete er den Begriff "präfaschistoid", mit dem Kogler ihre Wortwahl kommentiert hatte. Dies sei eine Frage der Sprache. Formulierungen wie die Mikl-Leitners würden "ins Unglück" führen.

Bezogen auf die Klimademonstrationen bei denen sich Protestierende auf der Straße festkleben, stellte Kogler klar, dass diese der Sache mehr schaden würden als nützen, da "Mehrheiten genervt werden und nicht gewonnen". Auf die Frage der niedrigen Beliebtheitswerte der Regierung und ob der nächste Kanzler möglicherweise Herbert Kickl heißen würde, wich Kogler aus. Es sei überall in Europa schwierig. Die Grünen hätten jedenfalls alles richtig gemacht und seien dort wo sie hingehören. (hel, 14.7.2023)